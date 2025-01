Boeing e Norsk e-Fuel insieme per raggiungere zero emissioni

Promuovere la produzione di Saf e ridurre le emissioni nel settore dell’aviazione. È la base della partner strategica fra Boeing e Norsk e-Fuel, che favorirà la fornitura di carburante sostenibile nei Paesi nordici per soddisfare la domanda globale. Inoltre, l’investimento del colosso americano sosterrà lo sviluppo di uno dei primi impianti Power-to-Liquids su scala industriale in Europa

L’iniziativa mira anche a supportare l’obiettivo comune dell’industria dell’aviazione commerciale e degli Stati membri dell’Icao di raggiungere zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. L’investimento di Boeing contribuirà all’obiettivo di volumi di Saf fissati dagli impegni dell’Ue e a rafforzare la sicurezza energetica nazionale nei Paesi nordici.

Norsk e-Fuel produrrà carburante per jet noto come electro-Saf o e-Saf. Un processo che prevede l’utilizzo di energia priva di combustibili fossili per generare idrogeno verde, combinandolo con Co₂ riciclata da fonti biogeniche. Questo carburante può ridurre le emissioni di gas serra legate al ciclo di vita dei viaggi aerei di oltre il 90% rispetto al carburante per jet convenzionale.

Si stima che nel 2024 il Saf abbia rappresentato solo lo 0,53% dell’uso globale di carburante commerciale. In Europa il mandato proposto dall’iniziativa RefuelEu Saf punta a incrementare gradualmente la quota di Saf, con un obiettivo del 6% entro il 2030 e del 70% entro il 2050. Previsti anche sotto-obiettivi specifici per l’e-Saf, come quello prodotto da Norsk e-Fuel, con target dell’1,2% nel 2030, in aumento al 35% nel 2050.

«Il nostro supporto e la collaborazione con Norsk e-Fuel – osserva Steve Gillard, direttore della sostenibilità di Boeing per Europa, Medio Oriente, Turchia, Africa e Asia Centrale – sottolineano l’importanza dell’uso di energia priva di combustibili fossili per accelerare la produzione di Saf, un elemento cruciale per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’aviazione entro il 2050. La nostra partnership per promuovere i carburanti sintetici contribuirà a mobilitare la commercializzazione del Saf nei Paesi nordici e in tutto il mondo, aumentando l’accessibilità e la disponibilità per i nostri clienti, mentre lavoriamo per costruire un solido ecosistema di Saf».

«Il nostro obiettivo – spiega Lars Bjørn Larsen, cco di Norsk e-Fuel – è rendere i carburanti sintetici competitivi e, infine, sostituire i combustibili fossili nelle infrastrutture critiche, poiché il Saf deve diventare facilmente accessibile e conveniente per favorire la decarbonizzazione dell’aviazione. L’investimento di Boeing accelererà ulteriormente la nostra pipeline di progetti e faciliterà la transizione dell’industria aeronautica verso le emissioni zero».

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Boeing.