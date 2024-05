Boeing, ora la Faa indaga su presunti test falsificati sui 787

I registri dei test obbligatori sui Boeing 787 “potrebbero essere stati falsificati” da alcuni dipendenti. Il giallo non è ancora arrivato all’ultima pagina e la Federal Aviation Administration, come scrive Travelmole, ha aperto una nuova indagine sul colosso spaziale americano, in difficoltà da inizio anno. Una trafila iniziata dopo i controlli di qualità imposti all’azienda in seguito all’incidente di gennaio occorso al volo di Alaska Airlines.

È stata Boeing stessa ad informare la Faa, spiegando che “nonostante i registri indicassero il completamento delle ispezioni richieste, alcune non erano state eseguite“. E mentre la Faa ha annunciato “nuove ispezioni sui 787 ancora all’interno del sistema di produzione”, il responsabile del programma Dreamliner, Scott Stocker, ha spiegato che sarebbe stato un informatore ad avvertire un manager dell’irregolarità. «Dopo aver ricevuto la segnalazione – ha detto – ho appreso che diverse persone avevano violato le disposizioni non eseguendo un test richiesto, registrando il lavoro come se fosse stato completato».

Un inconveniente, l’ennesimo, che non crea problemi immediati per la sicurezza del volo, ma potrebbe comportare ancora una volta a ritardi nella produzione per le compagnie aeree. Stocker ha elogiato il dipendente che ha segnalato il problema e ha tracciato una linea: «Boeing ha decretato“tolleranza zero” per chi non segue i processi idonei a garantire qualità e sicurezza».

Ad aprile uno degli ingegneri di Boeing, Sam Salehpour aveva denunciato carenze nella produzione delle fusoliere dei 787 e 777. La replica dell’azienda era stata secca: “Abbiamo piena fiducia nel 787 Dreamliner, le accuse sulla sua integrità strutturale non sono ricevibili, così come abbiamo fiducia nella sicurezza e solidità dei 777″.