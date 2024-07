Boeing senza pace: revisione per 2.612 aerei per controlli alle maschere d’ossigeno

Revisione per oltre 2.600 aerei. Neppure il tempo di metabolizzare la dichiarazione di colpevolezza per “frode penale”, per le sciagure aeree dei 737 Max in Etiopia e Indonesia, e Boeing si trova a fare i conti con una nuova battuta d’arresto, l’ultimo anello di una catena – sciagurata – aperta dal caso Alaska dello scorso gennaio, su cui è in corso un’indagine penale.

La Federal Aviation Administration (Faa) – riporta Preferente.com – ha infatti ordinato all’azienda di sottoporre a revisione 2.612 aerei per possibili problemi con le maschere di ossigeno: il timore è che non funzionino in caso di emergenza.

L’ennesima mazzata per Boeing riguarda le serie 737-8, 9, 8200, 700, 800 e 900ER. Morale della favola: le compagnie in possesso di questi modelli hanno un periodo massimo di 120 o 150 giorni, a seconda dell’aereo, per conformarsi ai requisiti richiesti dalla Faa.

Maschere di ossigeno da mettere a norma, quindi. Ma qui è Boeing ad aver bisogno di ossigeno per poter respirare un po’.