Bologna, ad aprile la seconda edizione della Fiera del Cicloturismo

È in arrivo la seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile al DumBo di Bologna, anticipata venerdì 31 marzo dal Forum del Cicloturismo.

Dopo la prima edizione a Milano, il primo evento in Italia interamente dedicato al mondo del turismo in bici nazionale e internazionale sarà accolto per l’edizione 2023 dalla città di Bologna e sarà organizzati da Bikenomist. Si attende una grande affluenza di pubblico anche perché quello del cicloturismo è un settore in forte espansione e il turismo legato alle due ruote, attualmente, vale circa 7,6 miliardi di euro e dimostra di essere in costante crescita. L’evento sarà dunque un appuntamento B2B e B2C che incrocia abitudini e preferenze dei cicloamatori all’offerta turistica sempre più rivolta a trovare efficaci soluzioni al fenomeno dell’overtourism.

Nell’ampia area espositiva di DumBo, oltre 40mila metri quadrati a poca distanza dalla stazione centrale dei treni, si potranno trovare tra gli stand le destinazioni turistiche (enti territoriali di promozione, regionali e nazionali, italiane ed europee). In prima linea, come main sponsor dell’evento, ci sono Gran Canaria, la Regione Siciliana e gli sponsor Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, e ancora Spagna e Turchia; poi c’è la folta presenza degli operatori di settore, dai tour operator specializzati in viaggi in bici ai fornitori di servizi e strutture ricettive bike friendly; previsti poi selezionati produttori di biciclette, componenti e accessori.

Per i più piccoli frequentatori poi, la Fiera del Cicloturismo ha previsto un’Area Kids, uno spazio pensato per rendere consapevoli i bambini dell’importanza di uno stile di vita fisicamente attivo e di insegnare loro a pedalare in maniera autonoma e sicura anche in strada. L’Area Kids è a cura di Eden Asd e di Fiab Bologna, con il sostegno della Regione Sicilia.

Le due giornate saranno accompagnate da un ricco programma di interventi con i Bikeitalia talks: momenti di presentazione e confronto con il pubblico per raccontare viaggi e destinazioni, approcci e modalità per vincere diffidenze e stimolare la scoperta del mondo in modo sostenibile. A calcare il palco si alterneranno i cicloavventurieri italiani più noti e celebrati, ma anche persone “normali” che condivideranno le proprie ricette segrete per viaggiare in bicicletta con i bambini o per affrontare il proprio primo viaggio.