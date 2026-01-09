Bolzano, al via la 26ª edizione di Prowinter

Prowinter 2026 alle porte. La 26esima edizione dell’appuntamento internazionale B2B dedicato all’outdoor e agli sport invernali si svolge alla Fiera di Bolzano da domenica 11 a martedì 13 gennaio.

Tra proposte di innovazione, anteprime esclusive e networking, la manifestazione offrirà un’esperienza completa per espositori, retailer, noleggiatori e professionisti del settore, presentandosi con un format evoluto e rinnovato, costruito in dialogo con le aziende.

La novità principale di quest’anno è l’apertura di un nuovo padiglione dedicato interamente all’outdoor, con lo Scandinavian Village, che ospiterà prestigiosi brand internazionali come Bergans, E9, Fjällräven, Houdini, Icebug, Icepeak, Jack Wolfskin, Karpos, Montane, Montura, Norrona, Osprey, Petzl, Rab. In questo modo si rafforza il ruolo di Prowinter come hub strategico anche per i professionisti di Germania, Austria, Scandinavia, area Benelux ed Est Europa.

La sostenibilità conferma il suo ruolo chiave con l’introduzione per la prima volta nel Prowinter Award di un criterio di valutazione dedicato alla responsabilità ambientale, affidato a un consulente Esg specializzato.

A cornice della fiera si terranno inoltre il Winter Sports Sustainability Network Meeting e lo Ski Industry Climate Summit, due momenti dedicati a strategie e buone pratiche per il futuro della filiera degli sport invernali.

Oltre alla fiera, tornano lunedì 12 e martedì 13 gennaio anche i Prowinter Test Days, organizzati assieme al Pool Sci Italia con il supporto di Itasnow. Si tratta di due giornate dedicate a provare direttamente sulla neve le novità presentate tra gli stand, trasformando le piste di Carezza in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per i materiali dello sci da pista della stagione 2026/2027.

Questi gli appuntamenti principali:

– Domenica 11 gennaio: inaugurazione e premiazione Prowinter Award 2026; presentazione di Skimofestival 2026; panel di Apreski — Milano Mountain Show, un confronto sul valore del network nella filiera della montagna: partnership, visione condivisa e progetti capaci di generare innovazione e impatto reale; Prowinter Après-Ski Party by SuperG.

– Lunedì 12 gennaio: Prowinter Lab, l’appuntamento per scoprire i primi dati della stagione invernale 2025/2026 e capire quali sfide stanno affrontando noleggi e negozi e come è iniziata per loro la stagione. A Carezza Ski, Pista Prà di Tori; Prowinter Test Days powered by Itasnow & Prove Libere Retail by Pool Sci Italia.

– Martedì 13 gennaio: Mec – Meeting and Event Center – The Winter Sports Sustainability Network (solo per i membri Wsn); Prowinter 2026 e Prowinter Award Exibithion. A Carezza Ski, Pista Prà di Tori. Prowinter Test Days powered by Itasnow & Prove Libere Retail by Pool Sci Italia.

– Eventi speciali: da mercoledì 14 a giovedì 15 gennaio Mec – Meeting and Event Center – Ski Industry Climate Summit, hosted by Atomic in collaboration with Protect Our Winters Europe – Pow and the Wintersports Sustainability Network – Wsn.

«Siamo davvero entusiasti di presentare una Prowinter più grande e internazionale che mai – sottolinea Geraldine Coccagna, brand manager della manifestazione – L’edizione 2026 non sarà solo un’occasione per scoprire le novità del settore e per fare networking, ma rappresenterà un vero e proprio hub professionale dove esposizione, test sul campo e confronto tra aziende e operatori del settore si integrano in un’unica esperienza. Si conferma, inoltre, la nostra attenzione verso internazionalità e sostenibilità, attraverso l’offerta di strumenti concreti per supportare la crescita e l’innovazione nella filiera della montagna invernale».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Prowinter