Bonus trasporti, fondi esauriti. Se ne riparla a novembre

Otto ore e 51 minuti. Tanto è bastato per far esaurire il bonus trasporti sulla pagina web del ministero del Lavoro domenica primo ottobre: 213.280 le domande accolte dalle 9 alle 16,51, per un controvalore pari a 12,2 milioni di euro. Un messaggio postato alle 16,54 rendeva noto che il contributo fino a 60 euro per l’abbonamento mensile, plurimensile e annuale al trasporto pubblico locale era terminato: “Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria”. Per il prossimo click day appuntamento alle ore 8.00 del 1° novembre con i fondi residui.

Il bonus si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico, si accede con Spid o Carta d’Identità Elettronica, indicando il codice fiscale del beneficiario. Requisito indispensabile un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La somma bruciata in poche ore era stata generata dal mancato utilizzo dei bonus richiesti a settembre 2023, 221.775 euro, e dei 12 milioni di euro stanziati dal decreto 29 settembre 2023, entrato in vigore appena sabato 30 settembre. In meno di sei mesi dalla prima apertura della piattaforma, il 17 aprile, sono stati distribuiti 109 milioni euro, pari a 2.134.354 bonus emessi.

La misura era stata introdotta inizialmente dal decreto Aiuti varato nel 2022 dal Governo Draghi, in cui veniva istituito un fondo con uno stanziamento iniziale di 79 milioni, saliti fino a 180. Il fondo è stato poi incrementato con 10 milioni dai decreti Aiuti-bis e Aiuti-ter, quindi ha subito un depotenziato nel dl Aiuti-quater del novembre 2022, che ha stabilito una sforbiciata di 50 milioni per finanziare le misure di calmieramento del caro-bollette per gli enti del Terzo settore: la dotazione era passata da 190 a 140 milioni di euro. Il fondo è stato riproposto a gennaio dal governo Meloni, con un requisito di reddito però più restrittivo rispetto allo scorso anno, quando il tetto massimo era fissato a 35.000 euro.