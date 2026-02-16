Booking aereo: a carico dei vettori le commissioni per i disagi

Perentorio richiamo alle regole dettate dall’Ue dell’associazione Codici, che tutela i consumatori sulle commissioni delle prenotazioni pagate a società come Opodo, eDreams, Expedia e Lastminute, per voli mai fruiti o con ritardo prolungato: devono essere rimborsate direttamente dalla compagnia aerea, in base a quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Si tratta di una pronuncia, destinata a fare giurisprudenza, relativa a una controversia tra un’associazione dei consumatori austriaca e una compagnia con sede nei Paesi Bassi.

«Ciò che interessa nella vicenda – ha spiegato Marcello Padovani, avvocato di Codici – è il riferimento al Regolamento Ce n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Alla luce della sentenza della Corte, che ha accolto il ricorso dell’associazione austriaca, ci siamo attivati per tutelare i consumatori italiani vittime da anni di condotte analoghe. Questo perché in alcuni casi il passeggero potrebbe aver ricevuto soltanto una parte della somma spesa, priva delle commissioni. Si tratta di alcune decine di euro. Per alcuni può sembrare una cifra irrisoria, ma a nostro avviso non è così, perché parliamo di diritti, non di optional. Tutto questo tenendo conto del disagio patito per la cancellazione del volo».

Da qui l’esplicito invito ai passeggeri-consumatori di prestare attenzione e verificare anche il dettaglio delle commissioni pagate per un volo mai fruito.

«La verifica dei rimborsi abbraccia un arco temporale importante – ha osservato infatti Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – perché parliamo degli ultimi 10 anni. Se il volo non fosse recente, il controllo potrebbe risultare complicato e questo potrebbe scoraggiare il passeggero. Il nostro consiglio è di recuperare le e-mail scambiate con agenzia di viaggi online e compagnia aerea, ed eventualmente richiedere informazioni ai rispettivi Servizi Clienti. Nel caso dovesse emergere una differenza tra la somma pagata per l’acquisto del biglietto e quella ricevuta per il rimborso, è possibile rivolgersi alla nostra associazione per richiedere quanto dovuto».

L’associazione mette a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: segreteria.sportello@codici.org.