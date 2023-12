Booking, aumentano le truffe online: le dritte di Ermes Browser Security

Sono tanti gli italiani che per un viaggio si affidano al fai-da-te online. Se questa opzione risulta però da un lato più veloce, dall’altro presenta spesso il rischio di cadere in truffe, ormai sempre più in aumento anche su Booking.

Secondo la consueta indagine realizzata da Acs Marketing Solutions per conto di Federalberghi, saranno infatti oltre 17 milioni gli italiani in viaggio per le festività di fine 2023, ed Ermes Browser Security, che opera nel campo della cibersecurity, ha verificato un aumento degli attacchi mirati agli account degli hotel (che fa parte di una prima fase dell’attacco hacker) e, di conseguenza, degli attacchi che sono rivolti alle prenotazioni attraverso gli account compromessi (seconda fase dell’attacco hacker).

Se in un primo periodo (giugno-settembre) il numero di pagine create per colpire e ingannare gli utenti è di 112, in una seconda fase (ottobre-dicembre) questo numero è salito a 332, comportando quindi un incremento del 296%, aumento legato alla prenotazione delle vacanze natalizie che avviene proprio nel periodo tra ottobre e novembre.

BOOKING, COME FUNZIONA LA TRUFFA

I cybercriminali prendono assai di mira i proprietari delle strutture presenti su Booking, targettizzandoli così da rubare le credenziali dei loro account. Questa parte dell’attacco viene condotta attraverso l’uso di pagine di phishing che emulano la pagina di login di Booking per gli account dei gestori degli hotel. Come avviene la truffa? Una volta ottenute le credenziali e il controllo dell’account associato alla struttura, l’attaccante crea delle mail di phishing che partono dalla piattaforma di Booking stessa (dalla mail ufficiale associata alla struttura) per indurre gli utenti che hanno prenotato in quella struttura a ripetere il pagamento per la prenotazione. La pagina di phishing che viene proposta nella mail per gli utenti è completa dei dettagli della prenotazione (data, identificativi, nome e cognome, ecc.), quindi diventa difficile anche per i più attenti non cadere vittima della trappola.

Questa tipologia di truffa, infatti, fa uso della tecnica dello squatting del dominio Booking per ingannare l’utente. Lo squatting consiste nell’utilizzare domini che ricordano quello originale per indurre l’utente a visitare il sito pensando che sia quello autentico. Vengono inserite piccole modifiche in modo che per l’utente sia difficile accorgersi dell’inganno.

La seconda fase della truffa, infine, colpisce i clienti delle strutture i cui account sono stati compromessi. Il truffatore, attraverso l’account compromesso, manda ai clienti via email un link a una pagina di phishing: nella mail viene spiegato che il pagamento della prenotazione non è andato a buon fine e che, per evitare di perdere la prenotazione, è necessario effettuare il pagamento una seconda volta. Questo attacco è particolarmente efficace perché l’utente riceve una comunicazione da un canale ufficiale di booking.com fidandosi quindi della sua legittimità e cliccando il link malevolo al suo interno.

Inoltre, la pagina d’attacco contiene i dati corretti della prenotazione effettuata e alla vittima viene solo chiesto di inserire i dati per effettuare il pagamento (es: carta di credito). Per aumentare l’attendibilità della pagina è presente all’interno un chatbot e, nei messaggi presenti che l’utente legge, si fa leva sull’urgenza e sulla necessità di procedere all’operazione per non perdere la prenotazione.

«In un periodo sensibile come le vacanze natalizie, è essenziale ricordare a tutti l’esistenza di tali tipi di attacchi. Ogni volta che viene richiesta la verifica del pagamento, è consigliabile controllare elementi specifici, specialmente durante il periodo natalizio», commenta Lorenzo Asuni, chief marketing officer di Ermes Browser Security.