Booking.com lancia il servizio che accelera gli incassi delle fatture

Incassi più facili nelle transazioni alberghiere online: Booking.com lancia Billback Request, servizio per la soluzione al classico problema che affligge l’industria dei viaggi, ovvero la difficoltà incontrata nell’incasso delle fatture.

Billback Request consente infatti il recupero automatizzato delle fatture, permettendo così alle agenzie di viaggi o alle società di gestione dei viaggi (Tmc) di migliorare i processi di riconciliazione, in grado di automatizzare il recupero delle fatture oltre a compensare o recuperare l’Iva ed evitare ritardi o errori di pagamento. Finora, questo problema non era mai stato risolto, poiché nessuna delle soluzioni attuali era in grado di garantire che le fatture soddisfacessero i requisiti legali per il recupero dell’Iva.

L’innovativo servizio è stato messo a punto da Voxel, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nei pagamenti B2B (tra aziende) e fatturazione elettronica e leader nel settore dei viaggi; un partner che vanta una pluriennale esperienza nel comparto alberghiero: «Abbiamo collaborato con Booking.com negli ultimi tre anni – spiega infatti Héctor Martín, vicepresidente delle vendite globali di Voxel – per sviluppare una soluzione innovativa per agenzie di viaggi e Tmc. Dopo aver superato con successo il test pilota, la soluzione è stata validata e ora siamo pronti per implementarla per tutti i partner B2B e Corporate di Booking.com».

Il progetto pilota è stato condotto tra aziende come Hotelston e Easy Market e più di 26.000 strutture ricettive in 112 diverse destinazioni. «Questa soluzione è applicabile a qualsiasi tour operator o agenzia di viaggi che ha bisogno di recuperare le fatture dagli hotel, direttamente o tramite Booking.com, da un’altra agenzia o qualsiasi altro canale di prenotazione. Con questa soluzione abbiamo la possibilità di risolvere una classica impasse che da 30 anni affligge il settore, soprattutto nel segmento business travel, nella gestione delle note spese aziendali e nel recupero Iva internazionale».

Piena soddisfazione espressa dai vertici del grande player nel comparto delle prenotazioni alberghiere: «Dopo un progetto pilota di successo – sottolinea infatti Thibaut Leroux, senior manager global corporate travel & B2B partnerships di Booking.com – porteremo questo servizio sul mercato in collaborazione con Voxel, aiutando a risolvere una delle esigenze chiave dei nostri comuni clienti Tmc, agenzie e B2B utilizzando l’Api di Booking.com, perché Billback Request integra perfettamente i nostri sforzi nello spazio dei pagamenti online».