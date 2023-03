Booking online, Community.Travel debutta in Italia

Community.Travel si affaccia sul mercato italiano. La online booking community ha un obiettivo preciso: diventare il player di riferimento per i tour operator che vogliono interagire con le migliori dmc a livello mondiale, prenotare direttamente i tour, ottenerne una conferma immediata e gestire al meglio richieste addizionali e pratiche.

La community è la naturale evoluzione di Adalte, piattaforma professionale che opera solo sul cloud: i clienti principali sono dmc estere che lavorano sul mercato italiano. Attualmente, Adalte collabora direttamente con oltre 50 dmc tra le più importanti nel mondo.

Negli anni l’applicativo di Adalte si è evoluto, proponendo sempre nuovi prodotti e un numero crescente di connessioni. Gli sviluppi si sono susseguiti per supportare il core business delle dmc che collaborano con la piattaforma, spesso specializzate nella vendita di tour, circuiti di più giorni su base privata, ma soprattutto partenze garantite a livello collettivo, spesso con una guida che accompagna i passeggeri durante il viaggio e in grado di parlare una o più lingue. Sebbene gli operatori ricettivi, che collaborano con Adalte, lavorino con tour operator in differenti mercati, va sottolineato che il mercato di riferimento per Adalte stessa resta l’Italia e, per i buyer italiani, ha messo in campo soluzioni ad hoc per migliorare ulteriormente il prodotto disponibile attraverso il suo marketplace.

Adalte lavora al fianco di tutti gli attori correlati alla vendita di tour, dai dmc ai tour Operator che hanno accesso gratuito a contenuti, tariffe e disponibilità altrimenti non facilmente reperibili in tempo reale. Senza dimenticare i rappresentanti commerciali dei partner ricettivi in Italia, attraverso l’apertura di nuovi canali o tramite il supporto nel consolidare canali già esistenti, facilitando la pubblicazione del prodotto nei siti dei Tour Operator. La piattaforma non vende alcun servizio turistico: tutte le transazioni all’interno del marketplace o via Api sono sempre dirette tra l’operatore locale e il rivenditore italiano. Tuttavia, essendo un marketplace B2B, non è però aperto a tutti. Per poter partecipare come fornitore, un dmc deve essere invitato da un tour operator o da un altro dmc con cui collabora. Anche i buyer possono essere invitati solo da altri partecipanti.

Per registrarsi e operare è necessario, nel caso dei fornitori, offrire servizi adeguati al target e seguire una accurata procedura di onboarding che li prepara alla gestione del prodotto e delle prenotazioni. Per i tour operator è richiesta solo una call o un incontro di presentazione, perché la piattaforma e le Api sono facili da usare e il team di Adalte è sempre a disposizione in caso di dubbi o domande. I fornitori possono autorizzare o meno la pubblicazione delle tariffe e dei contenuti per ciascun buyer, dopo che quest’ultimo ne fa specifica richiesta attraverso la sua consolle di gestione dei fornitori. La pagina di gestione dei Dmc contiene informazioni basiche e permette di filtrare i fornitori in base a svariati parametri, tra cui la destinazione e la lingua parlata dalle guide nei servizi tour offerti.

I vantaggi per i Tour Operator però non finiscono qui: il traguardo che Adalte si prefigge è diventare sempre più un “facilitatore tecnologico” della cooperazione tra dmc e tour Operator, non solo limitato alla parte di prenotazione online dei servizi. Lo scopo è offrire a quelli che vogliono lavorare tramite l’applicativo un’ampia selezione di strumenti creati ad hoc per ridurre le tempistiche di sviluppo e migliorare ulteriormente l’operatività, non solo dell’operativo e del reparto tecnico, ma anche della contabilità.

Chi lavora con Adalte può anche accedere al calendario delle partenze di tutti i tour in vendita con prezzo e disponibilità in vari formati, riconciliare facilmente le pratiche e la situazione dei pagamenti con i fornitori, importare i dati per la generazione automatica di documenti di viaggio anche a seguito di modifiche o aggiornamenti. L’attuale sviluppo strategico aziendale ha condotto Adalte a siglare accordi con altri player della tecnologia, specializzati nel fornire servizi a tour operator, network, Ota e wholesaler, che mirano ad accelerare la distribuzione del prodotto tour tra gli operatori outgoing che dispongono di un portale di prenotazione.