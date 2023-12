Booking svela le dieci destinazioni più trendy del 2024

Nel 2024 viaggiare sarà vita: lo dice una ricerca condotta da Booking secondo cui più di tre quarti degli italiani intervistati (il 78%) affermano infatti di sentirsi più vitali che mai durante le vacanze, mentre il 58% dichiara che, al ritorno a casa, vorrebbe assomigliare di più alla versione di sé mostrata in vacanza.

Questo perché il 66% pensa anche di dare il meglio di sé nei periodi di vacanza. L’intelligenza artificiale è destinata a trasformare la nostra vita già dal prossimo anno (in realtà lo sta già facendo), e i viaggiatori si rivolgeranno sempre più alla tecnologia per le operazioni anche basilari. In questo modo saranno liberi di seguire il proprio intuito e la propria immaginazione per vivere esperienze stimolanti.

In questo scenario, Booking svela le dieci destinazioni di tendenza del 2024, che noi riepiloghiamo qui di seguito:

Beppu, Giappone: tra le mete turistiche più in voga ci sono quelle in cui l’acqua è protagonista, per questo spicca la città termale di Beppu, lungo la costa meridionale dell’isola di Kyushu. Incastonata tra la baia di Beppu e le spettacolari montagne vulcaniche, la “Capitale Giapponese degli Onsen” ospita il maggior numero di sorgenti termali naturali del Paese. I visitatori desiderosi di immergersi nella cultura giapponese delle terme possono rigenerarsi in bagni di acqua ricca di sostanze nutritive, sabbia, vapore e persino fango oppure visitare gli “Inferni di Beppu”, una serie di otto sorgenti geotermiche caratterizzate da fanghi bollenti e da un geyser che erutta ogni 30 minuti. Sullo sfondo si staglia il Monte Tsurumi, un vulcano dalla cui cima, accessibile tramite funivia, si possono godere fantastici panorami;

Valona, Albania: è definita la gemma dei Balcani l’Albania, con le sue acque azzurre, le imponenti montagne e i prezzi contenuti per tutti i tipi di viaggiatori. A sud-ovest si trova Valona, punto di partenza della riviera albanese e ottima base per viaggi in auto. Di giorno, i visitatori possono passeggiare sul lungomare punteggiato di palme, rigenerarsi nella Laguna di Narta o godersi una gita in barca nella piccola Baia di Grama. Di notte, ad animarsi è il vivace centro storico pullulante di negozi e ristoranti. Valona si sta affermando anche come meta gastronomica: i buongustai potranno deliziarsi con i sapori italiani a un passo dall’Adriatico, dove ogni giorno vengono pescati i frutti di mare protagonisti della cucina locale;

Mérida, Messico: è famosa per le foreste pluviali tropicali e l’atmosfera spirituale Mérida. I visitatori possono immergersi nell’antica cultura dei Maya, la cui saggezza impregna ancora questa città Da Mérida, coloratissima capitale dello Yucatán, è possibile raggiungere in auto molte sacre vestigia e partire alla scoperta di Chichén Itzá, un antico sito archeologico. Il tour di Chichén Itzá e di un cenote include il trasferimento di andata e ritorno alla scoperta di questo sito Patrimonio dell’Umanità e delle doline originate dal crollo di grotte, dove i visitatori possono tuffarsi in acque cristalline e rinfrescanti;

Portland, Oregon, Stati Uniti: lo slogan “Keep Portland Weird” esprime la natura eccentrica e di mentalità aperta della più grande città dell’Oregon, che accoglie comunità locali e offre esperienze rigenerative. Celebrata come una delle più verdi degli Stati Uniti, questa stimolante città è nota per la sua architettura sostenibile e all’avanguardia, come quella del Natural Capital Center, dotato di pavimenti realizzati con la gomma di pneumatici riciclati;

Valkenburg, Paesi Bassi: nei Paesi Bassi c’è molto di più della vivace e ben nota capitale Amsterdam. Nella graziosa città di Valkenburg, nella provincia del Limburgo, qualsiasi visitatore si sentirà pervadere da una nuova linfa vitale. La città è incantevole tutto l’anno, ma in inverno i viaggiatori possono davvero entrare in un’atmosfera fiabesca e festosa. Questa città è famosa per le grotte di marna, tra cui la Grotta di Velluto, risalente al Medioevo e costituita da vie di fuga segrete collegate al Castello di Valkenburg. Oggi, questo labirinto ospita l’annuale mercatino di Natale;

Buenos Aires, Argentina: una nuova schiera di chef e ristoratori sta infondendo nuova vita alla cosmopolita capitale argentina. I buongustai che sceglieranno Buenos Aires come meta nel 2024 avranno di che gioire: ristoranti stellati Michelin di nuova concezione che servono cucina argentina con un tocco futuristico, vivaci stradine punteggiate da chioschi di street food, panetterie vegane alla moda e la rinascita di autentici piatti locali. Nei quartieri artistici di La Boca o El Caminito si potrà gustare una bistecca cucinata su una parrilla, una tradizionale griglia aperta che cuoce perfettamente la carne alla brace, seguita dal noto dulce de leche;

Chemnitz, Germania: la poco conosciuta città di Chemnitz è una delle destinazioni da tenere d’occhio l’anno prossimo. Ricca di cultura e di storia, ma spesso messa in ombra dalle vicine Dresda e Lipsia, è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2025 e dunque il prossimo anno si terranno celebrazioni in ogni angolo della città che avrà i riflettori puntati. Gli amanti del teatro poi, possono assistere a balletti, concerti sinfonici e persino a uno spettacolo di marionette, parte del ricco programma del centenario Teatro di Chemnitz;

Rotorua, Nuova Zelanda: laghi e fiumi incontaminati, paesaggi vulcanici e avventure adrenaliniche ti attendono in questa straordinaria città nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Spazio ad esempio a Rotorua, situata sulla sponda meridionale del lago omonimo e famosa per i geyser fumanti, le pozze di fango bollente e la cultura indigena maori. Questo Paese delle meraviglie geotermiche è la destinazione perfetta per chi vuole seguire la tendenza del 2024 a viaggiare in luoghi ricchi d’acqua;

Panglao, Filippine: Panglao è una piccola isola tropicale nel Mare di Bohol, famosa per le spiagge di sabbia bianca, le aree perfette per le immersioni e le moltissime attività all’aperto. Considerata la destinazione più verde delle Filippine, l’isola vanta un aeroporto eco-friendly, attività che rispettano l’ambiente e South Farm, un nuovo sito di nove ettari, che fornisce prodotti biologici agli hotel e ospita esposizioni di prodotti dell’artigianato e della cultura locali, dall’agricoltura alla pesca e alla tessitura. Questa perla nascosta è un angolo di paradiso, ideale per i viaggiatori che vogliono rigenerarsi tra le meraviglie naturali e seguire il ritmo rilassato dell’isola preservandone l’ambiente. Le località più popolari sono Alona Beach, famosa per la vivace vita notturna, e la vicina Danao Beach, circondata da palme da cocco, più tranquilla e meno affollata;

Cairns, Australia: Cairns è un parco giochi tropicale in cui i viaggiatori potranno vivere avventure entusiasmanti nel 2024. Il lungomare dalla vivace atmosfera, su cui si susseguono bar e mercati notturni all’aperto frequentati dai numerosi escursionisti è il cuore pulsante di questa fiorente città costiera situata nella parte più settentrionale del Queensland e porta d’accesso a due siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: l’iconica Grande barriera corallina e la foresta pluviale dei Tropici umidi.