Boscolo arriva in adv con i cofanetti natalizi

Si avvicina il Natale e oltre 1.500 agenzie su tutto il territorio nazionale stanno ricevendo in questi giorni i cofanetti di Natale Boscolo dedicati alla festa.

Boscolo, come ogni anno, in occasione delle feste natalizie dedica particolare attenzione alle agenzie di viaggi che distribuiscono il prodotto al pubblico, curando particolarmente il packaging dei cofanetti natalizi, che proprio in vista delle vacanze, propongono alcune importanti novità.

In particolare due nuovi cofanetti che si inseriscono nella più classica gamma delle idee regalo Boscolo gift “A perfect day” contenente un’esperienza per 2 persone, da scegliere tra tematiche come benessere, gusto e tanto altro ancora, e il cofanetto “Perle d’Italia” che include un soggiorno di 2 notti per 2 persone in località italiane tutte da scoprire.

Ci sono poi 3 cofanetti di alta gamma, contenenti esperienze di viaggio complete, di diversi giorni in destinazioni esotiche. Si tratta di “Dieci isole da sogno” che include un viaggio di 7 notti per 2 persone verso alcune delle isole più belle del mondo; il cofanetto “Incredible Japan”, 8 notti per 2 persone in Giappone; e infine “India: anima e corpo”, un itinerario guidato di 7 notti per 2 persone, per scoprire la ragione indiana del Rajasthan.