Boscolo, doppio itinerario in Giappone e novità sulla Roma-Uzbekistan

Boscolo Tours ha lanciato la sua programmazione per il 2024 e la porta in Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio: le agenzie di viaggi hanno a disposizione 17 nuovi cataloghi monografici e un manuale per comprendere al meglio l’offerta e i vari dettagli tecnici.

«Tra i monografici – ha rimarcato il direttore commerciale Salvatore Sicuso –, una grande novità è rappresentata dal Giappone, proposto con i due tour “Giappone classico” di nove giorni e il “Gran Tour” della durata di dodici giorni. La meta asiatica, fa sapere il tour operator, ha fatto registrare un forte interesse con tante prenotazioni e tour già confermati per tutto il 2024.

Boscolo, inoltre, ha ampliato la programmazione dedicata all’Uzbekistan, dove quest’anno si aggiunge una partenza dedicata da Roma per l’iti- nerario sulla Via della Seta. «Il desiderio per questa destinazione quest’anno è molto importante – ha commentato la destination manager Vera Rodaro –. In parte anche come risposta al calo della domanda nelle destinazioni del Medio Oriente. Per questo abbiamo voluto farci trovare preparati inserendo nuove date e nuove opzioni per le partenza».

Sul lungo raggio il t.o. ha predisposto novità anche in America, dove ad esempio il tour “New York, Niagara e Toronto” porta dagli Stati Uniti a sconfinare anche in territorio canadese, il tutto in otto giorni tra gli highlight nordamericani. Infine, se nell’area geografica del Nord Africa e del Medio Oriente spicca il nuovo itinerario in Tunisia tra archeologia e deserto, in Europa Boscolo rinforza la sua offerta potenziando destina- zioni best seller come la Francia, ma anche la Gran Bretagna, l’Islanda, la Spagna e il Portogallo. Fino alla nostra Italia dove si inserisce anche un piccolo tour nella Tuscia “in compagnia” degli Etruschi.