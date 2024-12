Boscolo e i diciotto monografici 2025

Boscolo rende disponibili in anteprima online i nuovi cataloghi 2025. Si tratta di 18 cataloghi monografici, dedicati ad altrettante diverse aree geografiche, che arriveranno nelle agenzie di viaggi in versione cartacea a partire da gennaio, e che sono oggi scaricabili sul sito e già disponibili online per la prenotazione.

Tante le novità, diverse nuove destinazioni a lungo raggio, oltre a nuovi itinerari nelle destinazioni già esistenti e la conferma di tutti i principali Best Seller della programmazione degli ultimi anni.

L’elenco completo dei 18 nuovi monografici prevede un catalogo dedicato per ognuna delle seguenti aree geografiche: Centro e Sud America; Egitto; Est Europa e Balcani; Francia e Benelux; Germania e Svizzera; Giordania, Emirati, Arabia e Oman; Gran Bretagna e Irlanda; India, Nepal e Sri Lanka; Islanda; Italia; Marocco e Tunisia; Oriente; Portogallo; Scandinavia e Baltiche; Spagna; Stati Uniti; Turchia, Grecia e Cipro; Uzbekistan, Armenia e Georgia.

NOVITÀ 2025: CENTRO E SUDAMERICA

L’area che presenta più novità nella programmazione Boscolo 2025 è quella del Centro e Sudamerica, con l’introduzione di diverse destinazioni e nuovi tour.

«Crediamo fortemente nelle potenzialità di questo continente – spiega la destination manager Sara Sandri – Per questo abbiamo scelto di rinnovare completamente la nostra gamma di prodotti con tante novità. Ci aspettiamo di avere delle soddisfazioni importanti per il 2025».

Arriva la nuova destinazione Cuba, che con il tour di 10 giorni “Viva Cuba” intende aprire le porte di questa nazione caraibica con un itinerario particolare, con un occhio di riguardo a sostenibilità e sviluppo delle comunità locali, ma anche con la possibilità di trascorrere un po’ di tempo al mare. Sempre in Centroamerica, il nuovo tour “Costa Rica esotica”, di 11 giorni, introduce la destinazione dall’anima fortemente naturalistica, ideale per gli amanti dei viaggi attivi.

Fa il suo debutto nella programmazione 2025 anche il Guatemala, all’interno del tour “Guatemala e Messico” di 16 giorni, che permette di approfondire la conoscenza dei paesaggi e delle grandi testimonianze dei Maya a cavallo di queste due nazioni. Rinnovata anche la programmazione per il Messico, che prevede quest’anno 4 tour: il viaggio “Chiapas e Yucatan: Tierra Maya” di 12 giorni, “Viva Messico: cultura e antiche civiltà” di 13 giorni, “Messico autentico” di 15 giorni, ed infine la novità più importante, ovvero il nuovo Active Tour “Messico: snorkeling, kayak e bike tour”, di 12 giorni, un viaggio concentrato nella penisola dello Yucatan.

Passando al Sudamerica, programmazione completamente rinnovata per tutte le destinazioni a catalogo, a partire dal Perù, che quest’anno presenta 4 tour, di cui 2 prevedono anche in aggiunta la nuova destinazione Bolivia. Si inizia con “Perù incantato” di 13 giorni, che oltre alle tappe più classiche aggiunge anche la possibilità di visitare il Canyon del Colca e il Lago Titicaca. Si continua con “Scoprendo il Perù” di 14 giorni, in cui è presente un’emozionante escursione facoltativa di sorvolo delle misteriose Linee di Nazca. “Perù e Bolivia”, di 14 giorni, introduce la possibilità di iniziare a conoscere questa nazione andina, passando il confine attraverso il Lago Titicaca. Infine “Perù e Salar de Uyuni”, di 16 giorni, aggiunge anche una tappa nel luogo più affascinante della Bolivia, il suggestivo deserto salato del Salar de Uyuni.

Anche per il Brasile arrivano 3 nuovi itinerari: il tour di 12 giorni “Brasile e Amazzonia”, che da Rio de Janeiro porta a immergersi nella foresta pluviale più grande del mondo; “Brasile e mare”, di 11 giorni, dedicato a chi preferisce vivere momenti di relax in spiaggia, nella località di Praia do Forte, al termine di un tour che tocca anche Rio e le cascate di Iguazù; “Brasile: avventura nella natura”, è un active tour di 13 giorni dedicato alla scoperta del Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, da esplorare con escursioni in 4×4, in barca e in kayak.

Arriva poi la destinazione Cile con 3 itinerari: il tour di 13 giorni “Cile: dalla Patagonia ad Atacama”, porta alla scoperta degli estremi di questa nazione, dalla fredda e selvaggia Patagonia a Sud, ai deserti lunari dell’estremo Nord; “Cile: Patagonia e Buenos Aires”, di 13 giorni, alla scoperta della Patagonia dal versante cileno e argentino, con una tappa finale a Buenos Aires; “Cile: Patagonia e Isola di Pasqua”, di 13 giorni, aggiunge la remotissima Isola di Pasqua.

Per l’Argentina, da segnalare il nuovo “Argentina autentica”, versione più breve (11 giorni) del tour “Buenos Aires e Patagonia”, già presente a catalogo.

NOVITÀ 2025: NORDAMERICA

Per il 2025 Boscolo presenta anche 3 nuovi tour negli Stati Uniti, concentrati nella Costa Est. Prima il viaggio “Boston e New York”, di 8 giorni, che permette di scoprire le due metropoli americane, poi il tour di 8 giorni “New York, Philadelphia e Washington”, e infine il viaggio di 10 giorni “Metropoli dell’East Coast”, che include le 4 principali città di questa parte degli Usa.

NOVITÀ 2025: ASIA

«Il 2024 ha visto un volume di richieste importanti per questa parte del mondo – spiega la destination manager Valeria Pirodda – Anche per il 2025 il trend della domanda continua a essere alto. Abbiamo cercato di accontentare le tante richieste ricevute aggiungendo una serie di novità».

Nell’Asia orientale, arriva la nuova destinazione Corea, con i due itinerari “Corea del Sud” di 8 giorni e “Gran Tour della Corea” di 12 giorni.

New entry anche in Giappone, dove arrivano il breve tour di 8 giorni “Essenza del Giappone”, che si concentra sulle visite alle città di Tokyo e Kyoto, e il viaggio di 9 giorni “Giappone insolito”, che porta alla scoperta di alcune tappe meno note nel Nord della nazione, un percorso dedicato a chi ha già visitato le tappe più importanti del Sol Levante.

In Cina, da segnalare il tour “Cina fantastica: dalle metropoli alle montagne volanti”, di 12 giorni, che introduce la visita al parco di Zhangjiajie, dove si trovano le “montagne volanti” che hanno fatto da ispirazione agli scenari del film “Avatar”. Rinnovato il tour “Cina al meglio” di 14 giorni, che ora prevede un percorso di scoperta approfondita delle tappe essenziali della Cina: Shanghai, Xi’an e Pechino, con la possibilità di trascorrere una notte ai piedi della Grande Muraglia.

Nel sud est asiatico, arriva la Cambogia, nel tour di 14 giorni “Vietnam e Cambogia”, che unisce due nazioni molto gettonate in tempi recenti dai turisti italiani. Il tour di 13 giorni “Il fascino della Thailandia e mare”, aggiunge alla destinazione Thailandia, già introdotta per la stagione invernale, un’estensione mare di 4 giorni a Koh Samet.

Nell’area dell’Asia meridionale, fa il suo debutto lo Sri Lanka, con il tour di 11 giorni “Sri Lanka: cultura, paesaggi e incontri”, un percorso di scoperta di una meta esotica e ricca di spunti.

In India invece, la novità più importante è il tour di 14 giorni “Royal Rajasthan: dimore e deserto”, che introduce una parte insolita del Rajasthan, quella del Deserto del Thar, con la città di Jaisalmer e la possibilità di pernottare in alcune residenze reali. Nuovi anche il tour “India mistica” di 9 giorni, che include le città del “Triangolo d’Oro” più Varanasi, e il viaggio “Rajasthan e il Sacro Gange” di 13 giorni, che a questo percorso aggiunge anche tappe a Khajuraho e Prayagraj.

NOVITÀ 2025: CAUCASO

Un’altra area geografica introdotta come novità nella programmazione 2025 di Boscolo è quella del Caucaso, a cavallo tra Europa e Asia, con 3 tour che toccano le nazioni di Armenia, Georgia e Azerbaijan.

Come spiega la destination manager Vera Rodaro: «Questo è un territorio dalle potenzialità enormi per il nostro target di clienti. Sono terre che custodiscono una storia antichissima e importanti testimonianze religiose, paesaggi affascinanti e una cucina locale di assoluto livello. Hanno tutte le carte in regola per sorprendere anche i più scettici».

NOVITÀ 2025: EUROPA

Tanti i nuovi tour per il 2025 in Europa, a cominciare dall’area di Gran Bretagna e Irlanda. «Per soddisfare la mole di richieste in queste destinazioni, abbiamo aggiunto due novità di prodotto per scoprire alcune aree meno note ai turisti italiani», chiarisce il destination manager Giovanni Turchetto.

Si tratta del viaggio “Londra e i romantici villaggi delle Cotswolds”, itinerario di 9 giorni disponibile con partenza in pullman e in aereo, che si concentra nella regione dell’Inghilterra rurale nota come le Cotswolds, e del tour di 7 giorni “Dublino e Wicklow, il giardino d’Irlanda”, per scoprire la Contea di Wicklow.

Poi l’Islanda, con l’itinerario “Islanda: avventura negli altipiani”, un viaggio estivo di 8 giorni che prevede sole 2 date di partenza, per scoprire la zona degli altipiani dell’entroterra, accessibile solo per 2 mesi l’anno a bordo di un mezzo 4×4, e il viaggio di 5 giorni “Islanda: bellezze della Costa Sud”, breve tour primaverile all’insegna della natura e del relax. In Scandinavia invece, arriva il viaggio di 8 giorni “Fiordi del Nord”, un itinerario diverso nella zona dei fiordi norvegesi che permette di percorrere la Strada dell’Atlantico e di trascorrere una notte sul fiordo Geiranger.

In Francia, il breve tour “Incanto d’Alsazia”, di 4 giorni, si focalizza sulle bellezze da fiaba di questa regione francese, percorrendo anche la Strada dei Vini. In Italia invece, da segnalare il nuovo tour “Monte Bianco, Langhe e Torino”, anch’esso di 4 giorni, che si concentra su 3 tappe tra la Valle d’Aosta e il Piemonte.

In Grecia, fa la sua comparsa il tour di 6 giorni “Salonicco e le terre di Alessandro Magno”, per scoprire un lato di questa nazione meno battuto, sulle tracce delle testimonianze del grande condottiero macedone. Da segnalare anche, per la Turchia, il nuovo tour di 11 giorni “Dal Bosforo al Mediterraneo”, un percorso che inizia a Istanbul, prosegue in Cappadocia e si conclude con un soggiorno mare ad Antalya.

NOVITÀ 2025: CENTRO ED EST EUROPA

Menzione a parte la merita l’area del Centro e dell’Est Europa, che va dalla Germania alla Svizzera fino ai Balcani, e quest’anno prevede una serie di novità di prodotto ad ampliare l’offerta.

In Germania, tour di 8 giorni “Strada Romantica: la Germania da sogno”, un percorso lungo la celebre Romantische Strasse, tra villaggi caratteristici e paesaggi da fiaba. In Svizzera invece, il tour di 4 giorni “Berna, Montreux e Lago di Ginevra”.

Proseguendo in direzione della Mitteleuropa, si arriva a un particolare itinerario di 4 giorni chiamato “Graz, Zagabria e Lubiana”, che unisce queste 3 città in un percorso insolito attraverso l’Austria, la Croazia e la Slovenia.

E ancora, itinerari dedicati a chi vuole approfondire la conoscenza di alcune nazioni dell’Est con diverse tappe meno note. Si tratta di “Boemia e Moravia”, tour di 7 giorni con tappe poco battute della Cechia, e del viaggio di 7 giorni “Ungheria”, per chi vuole soffermarsi a conoscere meglio la nazione magiara e le sue mille sorprese. Il “Gran Tour della Polonia”, di 12 giorni, è invece un’occasione per conoscere meglio questa nazione con l’aggiunta di tappe come Danzica, Torun e la “regione dei mille laghi”. Infine, “Romania e Bulgaria”, di 11 giorni.

NOVITÀ 2025: MAROCCO

Da segnalare, infine, due nuovi tour in Marocco. Il viaggio “Marocco: Città Imperiali e deserto”, di 8 giorni, parte da Casablanca e si conclude a Marrakech, e prevede la scoperta delle 4 Città Imperiali attraversando anche le oasi e le kasbah del deserto del Merzouga. Il viaggio di 8 giorni “Marocco: da Marrakech alle Città Imperiali”, si concentra invece solo sulle Città Imperiali, arrivando e riportando da Marrakech con voli low cost.