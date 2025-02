Boscolo e i suoi 18 monografici da Cuba alla Giordania

Vulcanico ed energico Salvatore Sicuso, direttore commerciale Boscolo, che ha raccontato le novità per il 2025. «Diciotto cataloghi monografici dal taglio editoriale più un manuale che comprende tutti i tour in programmazione in un unico formato comodo da consultare e ricco di informazioni tecniche per gli agenti di viaggi», afferma il manager.

Tante le novità presentate: diverse nuove destinazioni a lungo raggio, oltre a nuovi itinerari nelle destinazioni già coperte dal brand che organizza viaggi di gruppo con grande cura per il dettaglio e che propone esperienze.

L’area geografica con più novità tocca il Centro e il Sud America. «Abbiamo introdotto nuovi tour per Cuba, Costa Rica, Messico, Guatemala, Perù, Bolivia ma anche Brasile, Argentina e Cile perché crediamo fortemente nella potenzialità di questo continente», ha detto Sicuso che ha aggiunto come «le novità toccano anche l’Asia con nuovi itinerari tra Corea del Sud e Maldive e una programmazione arricchita per Giappone e Vietnam in particolare».

Ma anche per Caucaso ed Europa c’è un ampliamento dei tour proposti: «Gran Bretagna e Irlanda sono due nazioni al primo posto nella classifica delle mete che ci chiedono di più», ha aggiunto Laura Tommasi, destination manager del Gruppo, che specifica: «Ci sono anche grandi conferme come il nostro tour alla scoperta dell’Andalusia, molto apprezzato dai nostri clienti: quest’anno abbiamo già 95 viaggi prenotati».

E tra i grandi ritorni Sicuso cita l’Egitto e la Giordania. «Ma sono molte le conferme in generale, con anche alcune “scoperte”: il Vietnam nel 2025 è partito molto bene. L’unica aerea ad aver un po’ sofferto per via della situazione geopolitica è il Centro Europa».

Un anno, quindi, il 2025 da cui ci si aspetta molto. «I piani prevedono di chiudere con una doppia cifra, come nel 2024. Ma non ci fermiamo all’anno in corso: siamo già al lavoro sui prodotti del 2026. Lavorare in anticipo abbiamo testato che paga molto bene. Abbiamo anche fatto un importante investimento in comunicazione e marketing. Un progetto dal titolo Testimonianze con ambassador del calibro di Kasia Smutniak, una campagna social con Gerry Scotti e spot tv sui canali più importanti con il nostro payoff Accompagnati e in compagnia».

Una chicca recente e su cui il brand punta sono i viaggi Boscolo Active: ovvero tour dove sono previste esperienze nella natura a bordo di una ebike, oppure a piedi o, in alcuni casi, in slitta. Una proposta pensata sia per il breve sia per il lungo raggio per un pubblico leggermente più giovane rispetto al cliente classico di Boscolo.