Boscolo, entra nel vivo la campagna di promozione della Giordania

Prosegue la collaborazione tra Boscolo Tours e l’Ente del Turismo della Giordania per promuovere la destinazione Giordania. Il Paese è da anni in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori italiani e l’obiettivo è incentivare i tour guidati.

Tra eventi dedicati alle agenzie, pagine pubblicitarie e allestimenti, già da mesi le campagne promozionali di Boscolo dedicate alle Giordania sono entrate nel vivo, e nelle prossime settimane arriveranno altre novità.

Tra i progetti in fase di lancio, ci sono uscite su alcune importanti testate nazionali, con un focus particolare nelle città di Milano, Torino e Napoli, e una serie di allestimenti nelle vetrine del negozio Coin in Piazza Cinque Giornate a Milano.

«Da anni la Giordania è una destinazione su cui puntiamo molto – spiega il direttore commerciale di Boscolo Tours Salvatore Sicuso – e nei primi mesi del 2023 abbiamo registrato un importante crescita del trend di vendite anche rispetto al 2019. Stiamo raccogliendo i frutti delle campagne lanciate negli scorsi mesi per promuovere i nostri tour in Giordania. Stiamo proseguendo il percorso intrapreso con una serie di eventi dedicati alle agenzie, in cui abbiamo dedicato un focus particolare ai viaggi in Giordania – conclude Sicuso – Prima di tutto l’evento di Firenze della nostra Boscolo Social Academy, oltre alle 10 tappe dei “Roadshow: la Giordania di Boscolo”, dedicati alla formazione di prodotto per le agenzie di viaggio, che continueranno fino a settembre e tutti in collaborazione con Jordan Tourism Board».