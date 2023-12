Boscolo festeggia il Natale con un pop-up store a Milano

Un albero rosso, sincero, con gli auguri in varie lingue sul nastro che si arrotola tra palle decorative alternate ai mappamondi appesi, tanti quanto i viaggi che Boscolo propone nell’immenso patrimonio della Terra.

Una novità per il tour operator l’installazione milanese Ourworld: What a wonderful world!, che resterà accesa fino al 6 gennaio, affiancata da un pop-up store a forma di pacco regalo, dove sarà possibile acquistare la gamma completa dei cofanetti Boscolo Gift, inclusa la collezione degli Incredible, appena lanciati.

Una novità anche per la location, piazza Cordusio, l’asse che dal Castello Sforzesco porta al Duomo. Di fronte al lussuoso e appena aperto Palazzo Cordusio Gran Melià, il corner rosso di Boscolo si è ben inserito nelle mille luci di Milano e nella sua effervescente atmosfera dell’accensione dell’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, l’albero di Natale in Piazza Duomo, il più importante e simbolico del capoluogo lombardo, con i suoi valori Olimpici e Paraolimpici. Altre scelte stilistiche eccitano in giro per la città: l’albero in Galleria sponsorizzato da Gucci, disegni a led con pacchi regalo e boccette di profumo delle luminarie firmate Chanel in Corso Vittorio Emanuele II, in via Montenapoleone l’enorme fiocco dorato del palazzo di Dior, il dirigibile rosso sulla facciata di Cartier. E tra i tanti progetti del concept “Il Natale degli Alberi” del Comune di Milano anche le poetiche lanterne rosse nel quartiere cinese di via Paolo Sarpi.

«Auguro ai milanesi di essere anche cittadini del mondo e a tutti di continuare a vedere il pianeta come un luogo in grado di sorprendere ed emozionare ad ogni passo, purché lo si viva sempre nel rispetto delle culture e dei luoghi, e in punta di piedi». Questa la dedica universale di Elisa Boscolo ai numerosi clienti, operatori turistici e stampa intervenuti per accendere tutti insieme l’albero di Natale e brindare a tutta la meraviglia del mondo. A “emozioni e viaggi che valgono davvero”, come recitava l’invito, «in un anno speciale, super positivo, con crescita su tutto, compresi i gift, soprattutto in fascia alta – ha continuato Elisa Boscolo – con un fatturato, a + 30% sui viaggi guidati rispetto al 2019, trainato dal boom della Giordania, da Egitto, Marocco, Turchia, tanto Uzbekistan e Nord Europa. E con la qualità asset vincente, come dimostra il punteggio di 4,5 su 5 conquistato presso i nostri clienti».

Le novità 2024 di programmazione, avviate con il Giappone, già esploso, proseguono con Cina, Vietnam, Nepal, Argentina, Perù e quattro nuovi tour in India. I visitatori del pop-up store, aperto con eventi vari ogni weekend fino alla Befana, potranno scoprirle nei nuovi cataloghi Speciale Inverno e Pasqua e Ponti dedicati ai viaggi guidati. Ai cofanetti della gamma Boscolo Gift poi, il ruolo di “ambassador” della bellezza del globo anche come scelta ideale per chi considera l’emozione di un viaggio come il migliore dei regali.

La nuova selezione di cofanetti Incredible potrà stupire con i suoi viaggi itineranti, per due persone, con guida personalizzata ma voli esclusi, a destinazione Giappone, India, Marocco e le 10 isole più belle del mondo. Meno impegnative le proposte di tre notti della collezione Meravigliosa o dei Luoghi autentici in Italia, con soggiorni da 1 a 2 notti, in borghi o nei fari ad esempio, per esperienze mozzafiato tra sport e rilassanti evasioni, tra spa e benessere e gite all’insegna dei sapori o del wine tasting nelle cantine autoctone.