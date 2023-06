Boscolo Gift, balzo del fatturato al +20% per la summer

Estate 2023 nel segno della ripresa per le vendite in agenzia dei cofanetti Boscolo Gift. Le esclusive idee regalo includono weekend ed esperienze di vario tipo in Italia e all’estero. Rispetto al 2022, infatti, il fatturato delle vendite dei cofanetti ha fatto registrare un incremento del 20%, nonostante un contemporaneo aumento del prezzo medio di quelli venduti, a testimonianza dell’interesse sempre vivo per questa tipologia di prodotto.

In Italia i cofanetti Boscolo Gift sono distribuiti su una rete di 1.386 agenzie partner. A trainare le vendite sono le agenzie aderenti al programma “Boscolo Gift Expert”, che prevede una serie di vantaggi per chi ne fa parte.

«Siamo orgogliosi di riconfermare anche per quest’anno il programma Boscolo Gift Expert dedicato alle agenzie di viaggio – commenta il direttore commerciale di Boscolo Salvatore Sicuso – Si tratta di un cluster di agenzie specializzate nella vendita dei cofanetti Boscolo Gift e formate su tutti gli aspetti del prodotto che possano supportare le vendite. Le agenzie aderenti al programma hanno fatto registrare un fatturato doppio rispetto alle altre, a riprova del valore aggiunto che questo programma ha saputo creare e che riesce poi ad essere trasmesso al cliente. In grande ripresa anche la vendita dei Boscolo Gift ad aziende e agenzie specializzate nel settore del business travel. Si tratta di un segmento ad altissimo potenziale e il cofanetto è una soluzione sempre più richiesta per attività di welfare, premi ai dipendenti e regali aziendali».

In base ai dati di Boscolo Gift per i primi mesi del 2023, a guidare la classifica dei cofanetti più venduti è “Total Wellness”, prodotto di punta della gamma Relax e Benessere, con la possibilità di visitare le migliori spa e centri benessere d’Italia e d’Europa. A seguire “Weekend da sogno”, con un’esperienza a scelta tra le tematiche di arte, cucina e benessere.

Sempre molto apprezzato anche il cofanetto “Gioielli d’Italia”, prodotto di punta della gamma Luoghi Autentici, l’ideale per chi vuole scoprire le città italiane più suggestive. Della stessa gamma fa parte il cofanetto “Per Borghi e Dintorni”, dedicato alla scoperta di paesi e angoli poco noti in Italia. All’interno della gamma Food & Drink, grande successo riscontra il cofanetto “Storie di Vino”, scelta ideale per tutti gli enoappassionati. Il cofanetto offre l’opportunità di visitare le cantine più interessanti d’Italia con degustazioni.