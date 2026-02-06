Boscolo incontra 2mila adv in roadshow

Boscolo incontra 2mila adv in roadshow
06 Febbraio 07:00 2026

Boscolo Tours ha inaugurato il 2026 con una nuova serie di eventi dedicati agli agenti di viaggi: i roadshow “Testimonianze”, durante i quali alcuni ospiti speciali raccontano le loro esperienze come viaggiatori in diverse destinazioni del mondo.

Diverse serate sono in programma in numerose città italiane, a partire da Torino, che ha ospitato il primo appuntamento della stagione, per poi proseguire a Milano, Roma, Bologna, Napoli e in altre città, arrivando a coinvolgere in totale circa 2mila agenti di viaggio.

I roadshow sono anche l’occasione per Boscolo per presentare le novità per il 2026, con un focus in particolare su tre nuovi cataloghi speciali. Il primo catalogo speciale è dedicato ai tour in collaborazione con Wwf Travel. Grandissima novità all’interno del catalogo è l’Africa, con tre itinerari speciali dedicati ai safari nei migliori parchi del continente, in Tanzania, Namibia e Zambia.

Le novità proseguono con il nuovo catalogo dedicato agli Active Tours, gli itinerari che uniscono la scoperta del mondo a momenti di attività fisica adatti a tutti. La programmazione per il 2026 è ampliata con diversi nuovi tour, dai percorsi in e-bike in Austria e in Irlanda, ai trekking nella natura in Sardegna e alle isole Eolie, fino alle avventure in Perù, Bolivia e Patagonia. Da non perdere anche il nuovo itinerario “Portogallo e trekking sul Cammino di Santiago” e il tour “Meraviglie dei fiordi e trekking al Preikestolen”, per scoprire i paesaggi della Norvegia.

Infine, arriva anche un catalogo speciale dedicato alle partenze per Pasqua e i ponti di primavera, dall’Europa al Nord Africa, fino all’Oriente e al Sud America, in cui spiccano degli itinerari speciali, pensati esclusivamente per Pasqua, in Armenia e a Cracovia, e un nuovo tour di 4 giorni nella capitale olandese Amsterdam, perfetto per un breve city break di primavera.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Boscolo
  Articolo "taggato" come:
Active ToursBoscolo ToursWwf Travel
  Categorie
More NewsOperatori

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Tui alla conquista dell’Italia:
sei nuovi hotel nel 2020

Albatravel ora integra le assicurazioni Aig Europe

Viaggio in Corea, perché? L’analisi di Michele Serra (Quality Group)

Viaggio in Corea, perché? L’analisi di Michele Serra (Quality Group)