Boscolo lancia gli Active Tours, itinerari dedicati all’attività fisica open air

Per Boscolo Tour una nuova linea di tour, Active Tours, dedicata a chi ama vivere all’aria aperta facendo attività fisica e a questo unire il piacere della scoperta di luoghi e itinerari in compagnia di guide esperte.

La nuova linea prevede ad oggi 9 tour, dei quali 4 in Italia, 3 tra Spagna e Portogallo e 2 in Scandinavia. Le prime date di partenza sono in programma per fine settembre e proseguiranno poi per tutto l’autunno e l’inverno.

Tutti gli Active Tours, oltre alle visite guidate come da tradizione Boscolo, prevedono delle escursioni nella natura a piedi, in sella a e-bike, o a bordo di mezzi come motoslitte e catamarani, studiate per dare la possibilità di vivere da vicino scenari affascinanti facendo un po’ di sano movimento, senza esagerare, sempre con dei ritmi accessibili a chiunque.

«È importante sottolineare che le attività previste nei nostri Active Tours sono veramente adatte a tutti i clienti, senza limiti di età, purché siano in buona salute fisica. Non sono mai troppo impegnative e non richiedono una particolare preparazione fisica di alcun tipo», specifica il direttore commerciale di Boscolo Tours Salvatore Sicuso.

Partendo dal Sud Europa, il primo tour vede protagoniste le isole di Fuerteventura e Lanzarote nell’arcipelago delle Canarie, introdotte per l’occasione nel catalogo Boscolo.

“Canarie, trekking e catamarano”, è una proposta di 8 giorni con 3 diverse escursioni a Fuerteventura, una con e-bike lungo la costa, una a bordo di un catamarano con la possibilità di praticare attività acquatiche, ed un facile trekking fino al cratere del vulcano Calder Hondo, seguito da un po’ di relax in uno yoga retreat.

Due sono poi le proposte che toccano il Portogallo, la prima “Lisbona, e-bike e passeggiate” è un tour di 4 giorni che inizia con un giro in e-bike di alcuni quartieri periferici della città fino ad arrivare ai punti più panoramici e prosegue poi con un facile trekking fuori città, tra i suggestivi paesaggi della Serra de Sintra. Il secondo, “Madeira e trekking”, una proposta di 8 giorni che permette invece di vivere una vera e propria immersione in questa isola nel mezzo dell’Atlantico con un percorso che include due semplici percorsi di trekking.

Anche per il Nord Europa sono previsti due itinerari: “Islanda, motoslitta e avventure tra i ghiacci” e Lapponia finlandese: husky, e-bike e motoslitta”, tutti e due di 5 giorni.

Il primo è dedicato alla scoperta dell’Islanda, tra febbraio e marzo, periodo perfetto per cercare di avvistare l’aurora boreale, e include un’imperdibile escursione in motoslitta sul ghiacciaio Langjökull. Il secondo, “Lapponia finlandese: husky, e-bike e motoslitta”, consente di vivere la magia dell’inverno in Scandinavia con 3 affascinanti escursioni di cui una a bordo di una slitta trainata dai cani husky.

In Italia il tour operator propone “Monte Bianco, Langhe e trekking”, itinerario di 5 giorni in due regioni, anche queste, finora non presenti nella programmazione Boscolo. Nel tour sono previsti un’emozionante salita con la famosa funivia Skyway fino al ghiacciaio del Monte Bianco alla stazione panoramica posta ad oltre 3.000 metri di altezza e un’escursione in e-bike tra i vigneti delle Langhe seguita da una degustazione dei vini del territorio.

Anche l’Umbria è protagonista di un Active Tour, di 5 giorni, che prevede un’escursione a piedi sull’antica Via di Francesco fino ad Assisi e un giro in e-bike nella Val Nerina su un facile percorso cicloturistico.

Non manca la Toscana con il giro “Chianti e Val d’Orcia, tra trekking ed e-bike”, tour di 5 giorni in cui i partecipanti potranno percorrere a piedi un breve tratto della Via Francigena fino a San Gimignano, e fare una suggestiva escursione in e-bike tra i paesaggi della Val d’Orcia.

Per il Sud del Paese, Boscolo propone la Basilicata con “Matera, Basilicata e trekking”, viaggio di 6 giorni con due facili percorsi di trekking: uno lungo il suggestivo percorso delle 7 Pietre, ed uno poco fuori Matera nel parco Nazionale della Murgia.