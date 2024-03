Boscolo roadshow, il giro d’Italia in trenta tappe

Trenta tappe in diverse città italiane, pensate per raccontare le novità di prodotto. È in corso da metà febbraio il “Boscolo Roadshow 2024”, un programma di eventi di formazione dedicati agli agenti di viaggio.

Una serie di appuntamenti che offre ai partecipanti una speciale esperienza immersiva in alcune location d’eccezione: gli eventi organizzati finora hanno coinvolto in totale quasi 3000 agenti di viaggio. Nel dettaglio il programma Boscolo Roadshow 2024 è articolato in 4 diverse tipologie di eventi: roadshow, incontri tecnici di formazione prodotto con i responsabili di prodotto; cinema, serate immersive presso le sale della catena Uci Cinemas; teatri, eventi in alcuni dei principali teatri italiani; educational, direttamente in destinazione per far toccare con mano agli agenti la qualità dei prodotti Boscolo.

Le serate di formazione al cinema hanno riscosso grande successo. «Grazie alla collaborazione con le sale del circuito Uci Cinemas – racconta il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso – abbiamo dato la possibilità alle agenzie di vivere un’esperienza avvolgente e immersiva della destinazione, proiettando contenuti originali girati in loco direttamente da noi. Un’esperienza speciale e molto apprezzata. Anche le serate a teatro sono state un grande successo. Abbiamo scelto tre location molto importanti: il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro Sistina di Roma e il Teatro Diana di Napoli».

La formazione agli agenti di viaggio non si ferma però alle sole serate. A partire da novembre sarà organizzata anche una nuova serie di viaggi educational, con cui le agenzie partecipanti hanno già avuto modo di visitare numerose destinazioni della programmazione Boscolo: Spagna, Marocco, Grecia, Gran Bretagna, Tunisia, Egitto, Romania e Slovenia e Giordania. Un impegno prevede la partecipazione in di circa 1000 agenti di viaggio.

«Con i nostri viaggi Educational – conclude Sicuso – abbiamo potuto offrire agli agenti un’occasione unica per conoscere meglio e vedere da vicino le nostre destinazioni, ma soprattutto capire cosa significa essere“accompagnati e in compagnia di Boscolo”, una promessa che è il nostro marchio di fabbrica».