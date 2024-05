Boscolo Tours amplia la programmazione in Scandinavia

Nuovo tour in esclusiva online in Scandinavia per Boscolo Tours. “Meravigliosi fiordi” è il nuovo itinerario della durata di 8 giorni che va a integrare la già ampia programmazione Boscolo per la Scandinavia, arrivata così a un totale di 15 tour tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca.

La destination manager del t.o. Simone De Vries racconta la nuova proposta: «Si tratta di un itinerario dedicato principalmente alla scoperta della zona dei fiordi norvegesi, in cui si possono ammirare tre dei fiordi più spettacolari del Paese: il Sognefjord, l’Hardangerfjord e il Geirangerfjord. A questo poi sono state aggiunte alcune tappe molto interessanti, come la “strada dei Troll”, una tortuosa strada panoramica di montagna che attraversa una delle zone più straordinarie della Norvegia, il ghiacciaio di Briksdal e la chiesa in legno di Ringebu, per scoprire una delle architetture tradizionali più caratteristiche, non mancano visite alle affascinanti città del sud della Norvegia».

Nella programmazione Boscolo del 2024 per la Scandinavia già era stata inserita una novità, il “Gran Tour della Norvegia”, proposta di 14 giorni alla scoperta di tutte le principali tappe della nazione dei fiordi, da Oslo alle Isole Lofoten, fino a Capo Nord.

Restano confermati tutti i tour best seller del 2023, a cominciare da “Isole Lofoten, Lapponia e Capo Nord”, proposta di 11 giorni pensata per scoprire in profondità il nord della Scandinavia.

Sempre nella zona dell’estremo Nord scandinavo, al di sopra del Circolo Polare Artico, restano confermati i tour di 8 giorni “Lofoten, Capo Nord e meraviglie artiche” e “Lapponia e Capo Nord”.

Diverse le proposte Boscolo dedicate alle capitali scandinave e alla zona dei fiordi norvegesi, spesso anche combinate tra loro, come “Tre capitali del Nord”, tour di 8 giorni che attraversa Norvegia, Danimarca e Svezia. Dedicati invece esclusivamente alla zona dei fiordi norvegesi sono i due tour “Essenza dei fiordi”, viaggio di 8 giorni e “Fiordi norvegesi”, sempre 8 giorni.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Boscolo Tours