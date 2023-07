Boscolo Tours cresce e prevede un fatturato annuale al +30%

Primo consuntivo ad alta quota per Boscolo Tours, che si appresta a chiudere una stagione estiva segnata da risultati importanti e di crescita non solo rispetto al 2022, ma anche in confronto allo stesso periodo del 2019, con un previsionale del +30% nel fatturato complessivo dell’anno 2023.

«Quello che stiamo registrando – commenta il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso – è un risultato importante e per certi versi sorprendente, che va ben oltre quelle che erano le nostre aspettative. Contiamo infatti di chiudere l’anno con una crescita del 30% del fatturato rispetto al 2019, e con un aumento del 19% del numero di viaggiatori che ci hanno scelto, a conferma del trend di aumento dei prezzi che ha segnato quest’anno in maniera costante».

Oltre al caro prezzi, però, Sicuso non nasconde che la stagione abbia presentato anche altre difficoltà: «È un anno molto intenso e non facile, caratterizzato da difficoltà operative per tutti i tour operator italiani, dovute soprattutto alla gestione da parte delle compagnie aeree che ha impattato pesantemente sulla stagione».

Nonostante questo il bilancio per la stagione in corso rimane positivo, ed è stato segnato per Boscolo Tours da numerosi investimenti e attività: «Per cominciare il nostro organico è stato ampliato ed è tornato ai livelli pre-pandemici, con l’arrivo di nuove figure professionali in diversi reparti già a partire dall’inizio di quest’anno, in previsione di una maggiore domanda che comunque sapevamo sarebbe arrivata – prosegue il direttore commerciale – Abbiamo poi confermato una serie di investimenti in quattro macroaree strategiche: tecnologia, crm, comunicazione e trade. A livello tecnologico abbiamo lanciato il nostro nuovo sito web con una serie di novità importanti, sia a livello di funzionalità che di contenuti. È un sito fortemente orientato alla vendita e pensato per facilitare le prenotazioni da parte delle agenzie di viaggio. Contiamo di arrivare all’80% di prenotazioni effettuate online da parte delle agenzie».

Nel settore trade ha avuto grande successo la Boscolo Social Academy, un percorso di formazione dedicato al mondo dei social e realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e The Vortex, che ha coinvolto oltre 1500 agenzie di viaggi tra eventi fisici, talk show, webinar e anche una tappa a Cipro.

Il percorso di rinnovamento di Boscolo ha coinvolto l’apertura alla vendita di alcune nuove destinazioni, come l’India, il Messico, l’Arabia e il rilancio dei viaggi a New York. Infine, tra le “classiche” destinazioni proposte da Boscolo a far registrare alti volumi di vendita ci sono le nazioni del Nord Africa e del Medio Oriente.