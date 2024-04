Boscolo Tours fa il pieno di richieste per Uk, Irlanda e Scozia

Parte bene il 2024 di Boscolo Tours, che registra un boom di richieste per i viaggi in Gran Bretagna e Irlanda, con un aumento in particolare della richiesta di tour in Scozia.

«In questo inizio di 2024 abbiamo già delle indicazioni chiare su quali siano le mete preferite dai nostri viaggiatori. Gran Bretagna e Irlanda sono sicuramente tra queste: la domanda per l’estate è stata talmente alta da portarci ad aprire diverse nuove date, specialmente sui nostri viaggi in Scozia. Questo nonostante l’obbligo del passaporto per viaggiare nel Regno Unito, con le conseguenze che conosciamo per i viaggiatori italiani», ha dichiarato il destination manager Giovanni Turchetto.

Tra i tour più amati in terra scozzese, quelli di otto giorni cui sono state aggiunte nuove date estive per far fronte all’aumento della domanda, come per il viaggio “Scozia, isole Ebridi e Orcadi”, arrivato a 11 giorni, che amplia l’itinerario più classico con l’aggiunta delle remote e selvagge Orkney Islands.

Non mancano tour con destinazioni combinate come “Londra e Scozia”, viaggio di 11 giorni che dalla capitale britannica porta fino ai territori delle Highlands scozzesi, oppure “Scozia e Irlanda”, proposta di 15 giorni che combina queste due affascinanti destinazioni in un unico itinerario.

Per gli amanti dell’Inghilterra, la programmazione Boscolo Tours prevede due interessanti novità: il tour “Yorkshire”, viaggio di nove giorni, che vuole far conoscere questa regione autentica e affascinante del Nord dell’Inghilterra, e “Londra, castelli e giardini del Kent”, tour di cinque giorni alla scoperta della capitale britannica con escursioni giornaliere nella vicina e verde contea del Kent, ricca di raffinate residenze nobiliari.

«Si tratta di due regioni dell’Inghilterra poco conosciute dal pubblico italiano e poco battute dai classici itinerari – continua Turchetto – che nascondono però diverse perle, tra cui i giardini più belli del Regno Unito. Perciò abbiamo voluto introdurre queste novità nella nostra programmazione, fiduciosi che verranno apprezzate».

Naturalmente non mancano tour più classici nella proposta Boscolo Tours, come quello dedicato a Londra, di cinque giorni, perfetto per un city break che si può allungare scegliendo di ampliare l’itinerario con l’aggiunta di alcune tappe nel verde e poco conosciuto territorio gallese.

Per quanto riguarda la programmazione per l’Irlanda, i tre storici itinerari dell’operatore sono stati riconfermati: “Irlanda del Nord e Isole Aran”, “Irlanda del Sud”, tutti e due di otto giorni, e il “Gran Tour d’Irlanda”, di 11 giorni.