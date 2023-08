Boscolo Tours, in aumento le richieste per l’Egitto

Domanda in forte crescita per i viaggi autunnali in Egitto di Boscolo Tours. Si avvicina infatti il periodo dell’anno più indicato per visitare questa destinazione, insieme a tutta l’area geografica del Nord Africa e del Medio Oriente.

Per far fronte all’aumento della domanda Boscolo ha incrementato la propria offerta garantendo, grazie alla collaborazione con EgyptAir, un ampio contingente voli già dalla primavera 2023 e per tutta l’alta stagione da settembre a marzo, con partenze settimanali da Milano e Roma per Il Cairo, punto d’inizio dei tour più richiesti.

In cima alla lista dei tour Boscolo si conferma come Best Seller “Il Cairo e la crociera sul Nilo”, il classico itinerario di 8 giorni che ha come highlight la navigazione lungo il fiume. A bordo di una motonave sarà possibile trascorrere 4 notti di navigazione da Luxor ad Assuan, per scoprire un percorso ricco di storia e dagli affascinanti scenari, tra cui i templi di Abu Simbel. Il viaggio si conclude al Cairo, con l’opportunità di vedere la Sfinge e le Piramidi di Giza. In occasione del Capodanno è prevista una partenza speciale.

Il tour “Egitto classico” propone invece un itinerario alternativo, con il percorso in motonave effettuato in senso inverso, da Assuan e Luxor, e 3 notti di navigazione.

Entrambi gli itinerari prevedono inoltre la possibilità di aggiungere alla fine del tour estensioni sul Mar Rosso, nelle località di Sharm el-Sheikh o Hurghada, in resort con trattamento all inclusive. Altrimenti è possibile estendere il tour nella città di Alessandria d’Egitto oppure lungo il Lago Nasser, per una minicrociera aggiuntiva con imbarco da Abu Simbel, disponibile da ottobre a marzo.