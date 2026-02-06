Boscolo Tours incontra 2mila agenti con il roadshow Testimonianze

Boscolo Tours ha inaugurato il 2026 con una nuova serie di eventi dedicati agli agenti di viaggi: i roadshow “Testimonianze”, durante i quali alcuni ospiti speciali raccontano le loro esperienze come viaggiatori in diverse destinazioni del mondo.

Diverse serate sono in programma in numerose città italiane, a partire da Torino, che ha ospitato il primo appuntamento della stagione, per poi proseguire a Milano, Roma, Bologna, Napoli e in altre città, arrivando a coinvolgere in totale circa 2mila agenti di viaggio.

I roadshow sono anche l’occasione per Boscolo per presentare le novità per il 2026, con un focus in particolare su tre nuovi cataloghi speciali. Il primo catalogo speciale è dedicato ai tour in collaborazione con Wwf Travel. Grandissima novità all’interno del catalogo è l’Africa, con tre itinerari speciali dedicati ai safari nei migliori parchi del continente, in Tanzania, Namibia e Zambia.

Le novità proseguono con il nuovo catalogo dedicato agli Active Tours, gli itinerari che uniscono la scoperta del mondo a momenti di attività fisica adatti a tutti. La programmazione per il 2026 è ampliata con diversi nuovi tour, dai percorsi in e-bike in Austria e in Irlanda, ai trekking nella natura in Sardegna e alle isole Eolie, fino alle avventure in Perù, Bolivia e Patagonia. Da non perdere anche il nuovo itinerario “Portogallo e trekking sul Cammino di Santiago” e il tour “Meraviglie dei fiordi e trekking al Preikestolen”, per scoprire i paesaggi della Norvegia.

Infine, arriva anche un catalogo speciale dedicato alle partenze per Pasqua e i ponti di primavera, dall’Europa al Nord Africa, fino all’Oriente e al Sud America, in cui spiccano degli itinerari speciali, pensati esclusivamente per Pasqua, in Armenia e a Cracovia, e un nuovo tour di 4 giorni nella capitale olandese Amsterdam, perfetto per un breve city break di primavera.

