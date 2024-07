Boscolo Tours, riflettori puntati sull’Asia per autunno e inverno

Boscolo Tours sceglie di puntare sui viaggi in Asia per la stagione invernale, tra nuove destinazioni, itinerari dedicati e conferme dei propri best seller. L’ultima novità è la Thailandia, destinazione che fa il suo ingresso nella programmazione invernale con un itinerario dedicato. Il tour di 12 giorni “Il fascino della Thailandia”, prevede 6 date di partenza tra ottobre e febbraio, tra cui una che copre le date di Natale e Capodanno, periodo molto richiesto dai viaggiatori italiani.

L’itinerario parte ovviamente dalla capitale Bangkok, e prosegue poi fino all’estremo nord del Paese, prima a Chiang Rai, città celebre per i suoi templi finemente decorati, e poi a Chiang Mai, dove si potrà visitare un santuario di elefanti che vivono nel proprio habitat naturale. Il viaggio si sposta poi a sud, prima nella città storica di Kanchanaburi e poi a Hua Hin, località balneare celebre per le spiagge e la vita notturna.

Completeranno il viaggio alcune esperienze particolari, come una cooking class per conoscere meglio la cucina thailandese, e un’escursione in bicicletta o tuk tuk nel sito archeologico di Ayutthaya.

Sempre in tema di sud est asiatico, già all’inizio dell’anno è stato presentato il tour “Vietnam insolito”, per il periodo compreso tra settembre 2024 e aprile 2025. L’itinerario di 13 giorni, consente di attraversare i luoghi più noti del Paese con alcune chicche dal sapore “local”, in un viaggio dalla forte impronta naturalistica.

Novità anche per quanto riguarda i viaggi in Cina, con il nuovo tour “Yunnan: a sud delle nuvole” dedicato alla scoperta di una regione del Paese autentica e lontana dagli itinerari turistici più tradizionali. La proposta di 13 giorni è anch’essa prettamente invernale, con partenze previste dalla fine di ottobre 2024 a febbraio 2025.

Per il Giappone invece, le novità di Boscolo si concentrano sull’autunno, con due itinerari dedicati alla scoperta del “momijigari”, ovvero la tradizione di ammirare le foglie dei tipici aceri giapponesi che cambiano colore sugli alberi in questa stagione. Le due nuove proposte sono “Giappone: colori d’autunno”, tour di 9 giorni e “Autunno nel Sol Levante”, viaggio di 12 giorni.

Ampliata invece con nuove date di partenza la programmazione per l’Uzbekistan, che con l’itinerario “Uzbekistan sulla Via della Seta” in partenza da Milano, da 8 giorni, arriva a coprire l’intero autunno con 4 date disponibili a novembre, mentre “Uzbekistan meraviglioso”, tour di 9 giorni, in partenza dagli aeroporti di Bologna, Venezia e Napoli, offre diverse date disponibili fino alla fine di ottobre.