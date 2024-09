Brancaleoni entra in Kempinski come chief commercial officer

Dalle crociere all’ospitalità di lusso: a partire dal 1° novembre 2024, Massimo Brancaleoni sarà il nuovo chief commercial officer (cco) del gruppo Kempinski Hotels. Prende il posto di Amanda Elder, che si dimette per perseguire altre opportunità.

Brancaleoni ha recentemente ricoperto la carica di senior vice president Sales and Revenues di Silversea Cruises – ruolo che ha lasciato a luglio scorso – e ha oltre 25 anni di esperienza commerciale nel ruolo di cco. Ha guidato grandi team e lavorato allo sviluppo di strategie di vendita globali redditizie.

Una parte significativa della sua carriera – complessivamente 20 anni – l’ha trascorsa in Costa Crociere, ricoprendo diversi ruoli fino a quello di senior vicepresident delle vendite globali. Ha lavorato in diverse sedi come Parigi, Genova, Hong Kong, Madrid, Miami e Monaco.

Massimo Brancaleoni ha studiato presso l’Università di Economia di Genova e la Iese Business School di Barcellona. Dal 2022 è docente ospite di Economia delle industrie delle crociere, dei traghetti e dello yachting presso l’Università degli Studi di Genova.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Massimo, un leader esperto del turismo con un background internazionale e un’immensa competenza strategica – afferma Barbara Muckermann, amministratore delegato del gruppo Kempinski (dopo aver lasciato Silversea, ndr) – Con la sua conoscenza approfondita della gestione dei prezzi e delle entrate, della pianificazione e delle operazioni commerciali, nonché della trasformazione digitale, sarà una grande risorsa nel plasmare la crescita e il successo mentre entriamo in una nuova era. Allo stesso tempo, ringraziamo Amanda Elder per il suo incredibile impegno nei confronti della nostra azienda negli ultimi nove anni e per la sua eccezionale leadership motivazionale e stimolante. Le auguriamo solo il meglio del successo per il suo futuro e non vediamo l’ora di accoglierla nuovamente come ospite in uno dei nostri hotel in tutto il mondo».

Massimo Brancaleoni commenta: «Sono molto onorato di unirmi a Kempinski Hotels in questo momento entusiasmante. Poiché l’azienda sta lavorando su una nuova strategia globale e rilancerà il marchio nei prossimi anni, sono più che felice di far parte di questo viaggio e di plasmare il futuro di questo iconico gruppo di hotel di lusso mentre andiamo avanti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Kempinski