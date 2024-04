Brand Usa nomina Fred Dixon nuovo president & ceo

Fred Dixon lascia il vertice di Nyc Tourism + Conventions per diventare president & ceo di Brand Usa. Prende il posto di Christopher L. Thompson, che lo scorso agosto – dopo 12 anni nel ruolo – aveva annunciato le sue dimissioni quest’anno dalla guida dell’organizzazione pubblico-privata che promuove il turismo negli Stati Uniti.

Dixon lavora nell’organizzazione di marketing turistico della città di New York dal 2005; è stato promosso a ceo nel 2014. Resterà in carica fino al 5 giugno e passerà a Brand Usa il 15 luglio, supervisionandone tutte le operazioni.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Fred come prossimo chief Executive Officer di Brand Usa – ha dichiarato Todd Davidson, broad chair di Brand Usa e ceo di Travel Oregon – Fred porta con sé un patrimonio di conoscenza ed esperienza dall’industria dei viaggi e del turismo e la sua leadership strategica e visionaria conferma che è la persona giusta per elevare ulteriormente Brand Usa e il marketing delle ricche e diverse destinazioni ed esperienze degli Stati Uniti. L’abilità di Brand Usa nell’incentivare l’impatto degli stakeholder e ottimizzare i fondamentali contributi economici del settore dei viaggi per l’economia degli Stati Uniti prospereranno sotto la leadership di Fred».

Durante il suo mandato, le visite internazionali a New York sono più che raddoppiate arrivando a oltre 13 milioni di viaggiatori. Nei primi mesi della pandemia, Dixon ha organizzato la coalizione per la ripresa dell’ospitalità e del turismo di New York. Nel 2025, New York City prevede di accogliere oltre 68 milioni di viaggiatori, superando i numeri del pre Covid.

«Sono molto onorato ed emozionato di ricoprire il ruolo di prossimo president & ceo di Brand Usa – ha affermato Dixon – Gli Stati Uniti sono una delle prime destinazioni di viaggio al mondo che continueranno ad attirare e deliziare turisti da tutto il mondo, e noi siamo ben posizionati per la crescita e il successo futuri. Voglio ringraziare Chris per i suoi molti anni di leadership e per la sua amicizia. Non vedo l’ora di unirmi a questo team e lavorare in tutto il settore per proiettarci in avanti».

Dixon attualmente è anche presidente di Destinations International e fa parte del consiglio di amministrazione della International Lgbtq+ Travel Association e del comitato esecutivo della U.S. Travel Association.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Brand Usa