Brasile, operazione trade: Vbrata ha incontrato 150 adv

Autunno a tutta arte: 5 mostre da visitare in Italia Grandi dipinti, celebri artisti del passato alle prese con il disegno, la fotografia che immortala la Storia e un mito letterario (e non solo): in queste settimane si sono inaugurate... The post Autunno a tutta arte: 5 mostre da visitare in Italia first appeared on ViaggiOff.

Il borgo che rinasce dal 3D: la piccola grande storia di Barchi (Marche) Un restyling partecipato: così si definisce il progetto Inbarchiamoci.it: esperimento con residenti e turisti per far rivivere un borgo a poca distanza da Urbino. Se Filippo Terzi potesse sentire le... The post Il borgo che rinasce dal 3D: la piccola grande storia di Barchi (Marche) first appeared on ViaggiOff.

El sabor autentico del Messico: la ricetta dell’Aguachile di gamberi La protagonista di questa puntata del ricettario gastroviaggiante Cook&Go è Diana Beltran Casarubbias, messicana doc di Acapulco che si è trasferita in Italia a vent’anni dove ha coltivato la sua... The post El sabor autentico del Messico: la ricetta dell’Aguachile di gamberi first appeared on ViaggiOff.