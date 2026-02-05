Brasile, più voli targati Tap

Aumenta l’offerta Brasile per la prossima estate di Tap Air Portugal che aprirà una quarta frequenza settimanale sulla rotta Lisbona-Porto Alegre e Lisbona-Florianópolis.

Il nuovo volo per Porto Alegre sarà operativo il lunedì a partire dal 6 luglio, mentre quello per Florianópolis entrerà in servizio la domenica, a partire dal 5 luglio.

Con l’introduzione di questi nuovi voli, Tap riafferma il proprio impegno nei confronti del mercato brasiliano e nel potenziamento della connettività aerea tra il Brasile e l’Europa.

In particolare, sottolinea Carlos Antunes, direttore Tap per le Americhe: «Il potenziamento della rotta per Porto Alegre consolida la presenza strategica di Tap nel sud del Brasile. Nell’aprile dello scorso anno abbiamo annunciato il ritorno della compagnia nel Rio Grande do Sul, assumendo l’impegno di sostenere con determinazione il successo dell’operazione. Oggi, a meno di un anno di distanza, manteniamo quell’impegno con un nuovo investimento. Tap opera costantemente per rafforzare il proprio ruolo di principale collegamento tra lo Stato e l’Europa, favorendo al contempo l’arrivo di viaggiatori provenienti da oltre 50 Paesi in cui è presente, alla scoperta della bellezza e della ricchezza culturale del Rio Grande do Sul».

L’incremento delle frequenze su Porto Alegre e Florianópolis costituisce un importante contributo allo sviluppo economico e turistico dei due Stati brasiliani, favorendo l’arrivo di visitatori internazionali e il rafforzamento del settore turistico.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Tap Air Portugal