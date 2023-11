Bravo a caccia di piccoli talenti nei villaggi con House of Talent

Anche nell’estate 2024, Bravo ospiterà nei suoi villaggi House of Talent, la crew di talent e creator con oltre 6 milioni di follower, che si rivolge al target kids&teen creando contenuti di intrattenimento.

Lo scorso anno, oltre 14mila sono stati i bambini e ragazzi ospiti del noto brand di villaggi di Alpitour World che hanno partecipato a questa speciale scuola di talenti.

Tra i progetti più importanti della partnership per l’estate 2024, la Bravo special academy house of talent, un workshop multi-tematico grazie al quale i ragazzi potranno coltivare passioni e talenti anche in vacanza con numerose e coinvolgenti attività (Tv, TikTok, fotografia, radio, murales).

Le academy saranno presenti in alcuni dei villaggi Bravo in Sicilia e Sardegna all’interno dei quali saranno allestite aree speciali per teenagers. Durane l’estate i villaggi selezionati ospiteranno per una settimana gli influencer della crew di House of Talent che parteciperanno alle attività. Cinema, musica, fotografia, teatro, radio, danza e molto altro per un’estate 2024 all’insegna del talento.

In tutti i villaggi Bravo nel mondo saranno organizzati due laboratori curati House of Talent con una serie di appuntamenti volti ad insegnare ai teenager i trucchi per realizzare i contenuti TikTok più di tendenza e per approfondire la conoscenza del mondo della radio, creando insieme un format radiofonico gestito dai ragazzi.

«Il divertimento è un’emozione da provare! Questo è il motto distintivo di Bravo». Sottolinea Cecilia Ferraresi, Bravo marketing manager. «Bravo è molto più di un villaggio: è divertimento assicurato, è una vacanza senza eguali, è un’esperienza che regala sorrisi e riempie il cuore. Proprio per questo motivo la continuazione della partnership con House of Talent, realtà con la quale condividiamo gli stessi valori, ci rende molto orgogliosi e soddisfatti. Sarà un’altra estate incredibile in cui coinvolgeremo migliaia di teenager facendoli sentire parte di una vera e propria famiglia, aiutandoli a coltivare le loro passioni e a far emergere i loro migliori talenti», conclude.