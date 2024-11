Britannic Explorer: un viaggio sul treno a 5 stelle fra Inghilterra e Galles

Belmond, brand pioniero dello slow luxury con treni iconici come il Venice Simplon-Orient-Express, lancia un nuovo treno 5 stelle: il Britannic Explorer, pronto a debuttare in Inghilterra e Galles a luglio 2025.

Il Britannic Explorer, come lo storico Orient-Express protagonista dei gialli di Agatha Christie, percorrerà con la sue uniche ed esclusive carrozze gli itinerari da sogno ideati dalla Belmond Limited del Gruppo Lvmh, tra Inghilterra e Galles. Il treno partirà da Londra per lussuosi viaggi di tre notti, con la possibilità di scegliere fra tre percorsi unici attraverso i paesaggi della Cornovaglia, del Lake District, regione montuosa nel nord ovest dell’Inghilterra, e del Galles.

Gli itinerari sono programmati per consentire di combinare anche due percorsi regionali in un unico viaggio: quelli della Cornovaglia e del Lake District si svolgeranno da venerdì a lunedì, quello del Galles da lunedì a giovedì.

Durante il viaggio, tante le esperienze esclusive che si potranno vivere: come una visita privata e una cena al Hauser & Wirth Somerset, incluso il ristorante Da Costa, escursioni guidate in Galles e una visita ai Tremenheere Sculpture Gardens in Cornovaglia.

Per chi attraverserà i Cotswolds durante lungo il percorso del Lake District, il Britannic Explorer farà sosta presso il Le Manoir aux Quat’Saisons, un hotel e ristorante con due stelle Michelin, gestito da Belmond nell’Oxfordshire.

Come sarà invece il viaggio all’interno del treno? Belmond ha svelato che il treno “fonderà la celebrazione dell’eredità ferroviaria senza tempo con la gastronomia, la cultura e lo stile britannico contemporanei”.

Quindi, per gli ospiti solo cucina gourmet curata dallo chef Simon Rogan, otto stelle Michelin e due stelle Michelin Green. Rogan, noto per il suo approccio “farm-to-fork” (dal campo alla tavola), creerà menu che celebrano ingredienti stagionali e sostenibili, provenienti da fornitori locali per mettere in risalto la diversità delle regioni britanniche. Ogni percorso offrirà agli ospiti menù personalizzati. Immancabile il tè pomeridiano, che sarà sempre servito ai viaggiatori con il classico stile e la nota eleganza inglese.

A bordo, non ci sono cabine, ma solo 15 esclusive suite e tre grand suite, tutte realizzate con la massima cura dallo studio londinese Albion Norde e studiate per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica. Presenta anche una spa per rilassarsi e salotti-carrozze dove socializzare. Il cuore del Britannic Explorer sarà però il bar, situato nella carrozza panoramica. Ispirato alle antiche erboristerie vittoriane, offrirà un menù di cocktail ispirati alle botaniche, insieme a una selezione di gin artigianali e birre di produzione locale, dando risalto distillerie e birrifici indipendenti del Regno Unito.

Gary Franklin, vicepresidente Treni e Crociere di Belmond, ha evidenziato l’importanza del Britannic Explorer nel panorama delle nuove esperienze di viaggio di lusso: «Offriamo ai nostri ospiti la possibilità di ammirare le coste della Cornovaglia e la bellezza incontaminata del Parco Nazionale di Snowdonia da una prospettiva unica. Questo nuovo treno di lusso si propone così non solo come un modo per viaggiare, ma come un’opportunità per scoprire e valorizzare la ricchezza culturale e naturale del Regno Unito».

Per un viaggio indimenticabile sul Britannic Explorer bisogna essere pronti a pagare da 5.800 sterline in su, fino e 14.100 per le Grand Suite a persona, chi non può permetterselo, può sognare di viaggiare seduto in poltrona. Magari leggendo un bel giallo di Agatha Christie.