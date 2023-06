Bruno Barbieri 4 Hotel sbarca a Malta

Bruno Barbieri 4 Hotel sceglie la qualità dell’hotellerie maltese. Il 15 giugno andrà in onda su Sky e in streaming su Now, in prima assoluta, la puntata girata sull’isola dello show cult. In questo ciclo Bruno Barbieri 4 Hotel – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – dedica due puntate della stagione a destinazioni estere e Malta è una di queste. Nell’episodio che mostra alcuni dei migliori boutique hotel Bruno Barbieri 4 Hotel ha selezionato e messo in competizione tra loro l’Iniala Hotel, il 66 Saint Paul’s, entrambi a Valletta, il Cugó Gran Macina Grand Harbour a Senglea e lo Xara Palace a Mdina.

I quattro hotel maltesi in gara hanno in comune la caratteristica di saper offrire un soggiorno all’altezza delle aspettative del turista italiano, mantenendo l’autenticità locale, poiché tutti nascono tra le mura di splendidi palazzi nobiliari o antichi edifici completamente ristrutturati, con tutti i confort. Si trovano in altrettanti punti strategici dell’isola, da cui ogni ospite può facilmente partire per un itinerario in giusto equilibrio tra cultura, mare e natura. VisitMalta ha accolto sulle isole la produzione dello show e le strutture soddisfano pienamente gli standard necessari per lo spettacolo.

«Erano anni che volevamo portare all’estero 4 Hotel – sottolinea Barbieri – ero sicuro che avremmo incontrato persone straordinarie, capaci di creare inedite forme di ospitalità grazie anche a un tocco di Italia che ovunque, nel mondo, è considerato un plus. Questo è successo anche a Malta, dove ho vissuto un’esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di bellezza: l’avevo già visitata in passato ma tornarci ora per le nostre sfide tra albergatori ci ha permesso di scoprire e far scoprire altri lati nascosti di questo Paese e tradizioni stupende».