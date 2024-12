Brussels Airlines è la migliore compagnia aerea al mondo

Un podio che premia l’Europa, gli Emirati Arabi e gli Usa quello dell’AirHelp Score 2024, la classifica delle migliori compagnie aeree stilata da una delle principali società internazionali in materia di assistenza passeggeri e risarcimenti aerei.

A conquistare il primo posto del podio è Brussels Airlines, che grazie all’equilibrio tra qualità del servizio e gestione dei reclami ottiene un punteggio complessivo di 8.12, scalzando Qatar Airways per la prima volta dopo anni di dominio e segnando una grande sorpresa nella classifica.

Il vettore qatariota, da sempre ai vertici, mantiene una posizione di rilievo al secondo posto grazie ai suoi elevatissimi standard di servizio per i passeggeri (8.9) e puntualità (8.2), ma a brillare in questo podio e nella top ten sono anche le compagnie statunitensi: in particolare United Airlines che conquista il terzo posto e guadagna terreno grazie ai miglioramenti nella puntualità (7.8), mentre American Airlines sale in quarta posizione, in netto miglioramento rispetto al 7° posto del 2023.

Lo scenario europeo si conferma competitivo e di altissimo livello nel panorama dell’aviazione globale. Oltre alla medaglia d’oro conquistata da Brussels Airlines, le compagnie del Vecchio Continente continuano a distinguersi per standard elevati e performance eccellenti. Nella classifica globale, infatti, figurano ben nove vettori europei che si posizionano tra i primi 20 al mondo, di cui sei nella top ten: oltre a Brussels, appaiono Play, Austrian Airlines, Lot, Widerøe e Air Serbia. Un risultato importante che consolida il ruolo dell’Europa nel settore del trasporto aereo.

Ben diverso, invece, il quadro dei vettori low cost che continuano a registrare un trend spiccatamente negativo: problemi legati a scioperi, ritardi e cancellazioni hanno pesantemente influenzato le prestazioni dei player di questo segmento, evidenziandone i grandi limiti nel garantire standard qualitativi competitivi in un settore in costante evoluzione. Come nel 2023, dunque, anche quest’anno restano in calo le performance delle più celebri compagnie a basso costo attive in Europa, come Wizz Air, Ryanair, Volotea e easyJet che perdono posizioni e si attestano nella parte bassa del ranking, rispettivamente alla 53ª, 54ª, 71ª e 82ª posizione.

Volgendo lo sguardo al panorama nazionale, invece, Air Dolomiti scala 10 posizioni, rientrando ufficialmente nella top 30 mondiale: una crescita importante che testimonia il costante impegno della compagnia per migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri. In netto calo, invece, Ita Airways, che perde ben 29 posizioni rispetto al 2023, attestandosi al 65° posto, molto distante sia dai principali operatori europei, come Iberia alla 15ª posizione, sia da vettori aerei partner come Air France, che quest’anno conquista tre posizioni salendo al 22° posto nella classifica mondiale.

Nel commentare la classifica 2024 Mariana Giuliano, avvocato e portavoce di AirHelp, spiega: «Ogni anno ci impegniamo per fornire una guida informativa affidabile e trasparente che valuta aspetti cruciali come la puntualità, la gestione dei reclami e la qualità percepita dai viaggiatori stessi. In un momento in cui il traffico aereo globale è in costante crescita e le esigenze dei passeggeri diventano sempre più sofisticate, la nostra missione è garantire che chi vola abbia tutti gli strumenti necessari per fare scelte consapevoli. Ma il nostro lavoro non si ferma qui. Attraverso questa classifica, vogliamo anche incoraggiare le compagnie aeree a riconoscere le proprie aree di miglioramento e investire in servizi più efficienti e rispettosi delle esigenze dei loro clienti. È solo spingendo il settore verso standard sempre più elevati che possiamo contribuire in modo positivo all’esperienza complessiva di viaggio e costruire un rapporto di fiducia tra compagnie e passeggeri».