Brussels Airlines investe sul lungo raggio: previsti tre nuovi airbus A330

Volano ad alta quota le ambizioni di Brussels Airlines, che da qui ai prossimi anni investirà sulla propria flotta del lungo raggio acquisendo tre nuovi airbus A330, portando i widebody a 13 esemplari. Inoltre, firmato un contratto anche con un partner wet-lease, che opererà stagionalmente con quattro aeromobili Airbus A220 per conto della compagnia aerea a partire dalla stagione estiva 2025 per coprire alcune tratte strategiche a corto e medio raggio.

Vale la pena ricordare che Brussels Airlines è anche la compagnia aerea di riferimento del Gruppo Lufthansa riguardo alla regione dell’Africa e all’interno del continente intende continuare a rafforzare la propria posizione. Molti Paesi africani hanno popolazioni ed economie in crescita, che aumentano la domanda di viaggi aerei. Pertanto, i tre Airbus A330 entreranno a far parte della flotta belga nei prossimi anni per garantire collegamenti comodi ed efficienti e servire un bacino d’utenza in forte crescita. Il vettore belga utilizzerà principalmente la capacità a lungo raggio per rafforzare la sua rete nell’Africa sub-sahariana. L’ambizione è quella di fare di Bruxelles un hub europeo per i voli da e per l’Africa.

A tal proposito, Dieter Vranckx, presidente del cda di Sn Airholding ha sottolineato: «La domanda di voli da e per l’Africa sub-sahariana si sta sviluppando rapidamente ed è fondamentale per il Gruppo Lufthansa aumentare la propria presenza nella regione. Brussels Airlines è proprio la compagnia aerea perfetta per fare questo, poiché la sua competenza e presenza nel continente non hanno eguali. Questo è unico e ci rende fiduciosi sul successo di questo progetto di espansione».

Per supportare i piani di crescita a lungo raggio, più di 250 nuovi dipendenti verranno assunti presso Brussels Airlines. Nuove risorse che spazieranno dai piloti all’equipaggio di cabina, ai colleghi di manutenzione e ingegneria, al personale aeroportuale e d’ufficio. Inoltre, l’espansione della flotta creerà opportunità di carriera per gli attuali dipendenti, ad esempio capitano, commissario di bordo o istruttore. Verranno creati ulteriori posti di lavoro anche presso i fornitori e i partner, come nell’assistenza a terra.

La compagnia ha inoltre firmato un accordo triennale di wet-lease a partire dal 2025 con airBaltic. Il partner opererà stagionalmente con quattro Airbus A220 per Brussells Airlines tra la fine di marzo e ottobre. Con 148 posti, questi aerei sono aerei perfetti per le rotte regionali e quelle con minore domanda.

Infine, l’aerolinea belga prevede di introdurre gradualmente interni di cabina completamente nuovi, per migliorare ulteriormente l’esperienza di volo sulle destinazioni a lungo raggio. I dettagli verranno rivelati in una fase successiva. Queste nuove cabine saranno installate per tutte e tre le classi: business class, premium economy ed economy class. Per il progetto di rinnovamento è previsto un investimento di oltre 100 milioni di euro, con l’obiettivo di offrire a tutti i clienti un’esperienza premium.