Brussels Airlines, più personale (e digital) per l’alta stagione estiva

Con una previsione di oltre 1,2 milioni di passeggeri nei soli mesi di luglio e agosto la compagnia aerea Brussels Airlines si appresta a ottimizzare i suoi servizi di assistenza ai propri utenti. Uno sforzo logistico e tecnologico per affrontare al meglio il periodo di picco estivo durante il quale il vettore prevede un movimento di oltre un milione di persone.

Sono, infatti, previsti picchi di domanda aerea per le isole più popolari con voli già quasi pieni per Zante, Corfù e Rodi in Grecia e Gran Canaria, Maiorca e Lanzarote in Spagna, ma anche per i voli verso le capitali europee, in particolare Stoccolma.

Il vettore prevede un forte incremento di domanda aerea sugli States, dove Brussels Airlines offre collegamenti diretti dalla capitale belga per New York Jfk e Washington Dc. Inoltre, grazie a una consolidata collaborazione con i tour operator belgi, la compagnia confida di avere un ottimo riempimento a bordo sui voli per destinazioni di forte appeal turistico come Hurghada (Egitto) e Antalya (Turchia) per le quali c’è già un buon andamento di prenotazioni.

Brussels Airlines ha ampliato anche la sua rete, grazie all’ingresso in flotta di un Airbus A330 e un Airbus A320, che verranno impiegati soprattutto sulle rotte per Nairobi (Kenya) e Cracovia (Polonia).

A fronte di queste previsioni e questi nuovi operativi, la compagnia aerea nazionale belga ha così deciso di adottare diverse iniziative per garantire che tutte le operazioni si svolgano senza intoppi. Brussels Airlines ha assunto 180 membri dell’equipaggio di cabina aggiuntivi e 64 piloti in più. Anche i team aeroportuali di Bruxelles sono stati rafforzati con 40 nuovi agenti del servizio passeggeri e, oltre a ciò, 70 giovani stagionali che supportano il personale di terra.

Potenziati anche gli innovativi strumenti digital rivolti ai passeggeri come il chatbot sul sito di Brussels Airlines che assiste e aiuta ancora meglio i passeggeri in caso di irregolarità.

All’interno del Gruppo Lufthansa è stato sviluppato anche un robot pre-seating, che assegna i posti ai passeggeri in base agli orari di coincidenza. Ciò significa che i passeggeri con una coincidenza stretta potranno sbarcare per primi dall’aereo, aumentando le possibilità per loro di effettuare la coincidenza.

Infine la novità di quest’anno, le Tomorrowland Global Fares, ovvero i pacchetti tariffari finalizzati per l’acquisto di Saf (Sustanaible Aviation Fuel) per ridurre del 20% le emissioni di carbonio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Brussels Airlines