Btm e BuyPuglia 2024 si svelano a Milano

È su lavoro e formazione la tavola rotonda in Bit di presentazione della Btm e del BuyPuglia, un unico evento di promozione del turismo pugliese, che si terrà presso la Fiera del Levante dal 27 al 29 febbraio, con momenti di commercializzazione del prodotto turistico pugliese, organizzato da PugliaPromozione.

La tavola rotonda in Bit ha lo scopo di affrontare un tema che è cruciale per lo sviluppo del turismo che in Italia occupa stabilmente 1 milione di persone in circa 200mila aziende: una cifra che sale a oltre 1,5 milioni di addetti durante la stagione estiva secondo gli ultimi dati Fipe/Federalberghi.

Questa domanda di lavoro è sempre più difficile da colmare per varie ragioni: per questo motivo è nato il progetto Btm4Job, giunto alla terza edizione come sezione tematica di Btm Italia: uno spazio di confronto tra aziende, enti e realtà strutturate del comparto e ragazzi a cui saranno forniti gli strumenti necessari per la transizione verso il mondo del lavoro, realtà in cui la formazione è di basilare importanza.

Giunta alla sua 10ª edizione, Btm-BuyPuglia racconterà l’evoluzione di quello che ormai è diventato un vero e proprio brand turistico in sette aree tematiche: B2B Business Meeting, workshop dedicato all’incoming; B2C Travel Trade dedicato all’outgoing; Btm Gusto per il turismo enogastronomico; Btm Say Yes per il destination wedding, Btm Sportaction per il turismo sportivo ed esperienziale, Btm Start Innovation per innovazione, digitalizzazione e startup e infine appunto Btm4Job per la formazione e lavoro.