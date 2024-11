Btm, la nuova edizione a Bari a fine febbraio 2025

È “Il Viaggio nel Viaggio” il tema della prossima Btm di Bari in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante; per riflettere su come ogni singola esperienza di viaggio, ogni piccolo spostamento, siano già parti di un viaggio più grande.

Btm Italia creerà una community in cui saranno coinvolti tutti i key player del settore: outgoing, incoming, business, startup, espositori, professionisti dell’hospitality, seller, buyer, enti, istituzioni, tour operator, agenti di viaggi, compagnie aeree e di navigazione, event e wedding planner, professionisti del food e dell’enogastronomia, blogger, giornalisti.

Il programma dell’evento abbraccerà tutti gli ambiti del turismo, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze e alle strategie innovative.

Btm Italia si svolgerà in contemporanea con il Buy Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi della fiera che raggiungeranno i 16.000 metri quadri, accogliendo un numero record di oltre 250 espositori e 430 aziende, con la partecipazione di 100 buyer nazionali e internazionali.

Punto centrale della fiera sarà il T-Trade, il villaggio dell’outgoing, uno spazio di incontro tra gli operatori del sud Italia e i decision maker italiani e internazionali con la presenza di enti del turismo nazionali, destinazioni internazionali, tour operator, compagnie aeree, marittime e agenzie di viaggi.

«Crediamo fermamente che il centro sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari con Btm diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino – ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia – Con questa edizione stiamo portando nel cuore del sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli attori coinvolti, e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali».

Tra le sezioni tematiche della fiera sono confermate anche quest’anno Btm Gusto, dedicata al turismo enogastronomico, Btm Say Yes, focalizzata sul wedding tourism, e Btm Apulia Tourism Investment, workshop sugli investimenti nel settore turistico pugliese, promosso da Btm in collaborazione con Vestas Consulting & Development.

Spazio anche per la formazione con oltre 100 tra conferenze, incontri B2B e tavole rotonde per approfondire il tema della fiera.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bmt