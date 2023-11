Bto ai nastri di partenza: oltre 100 eventi tra digital e sostenibilità

Al via la Bto 2023 di Firenze, alla Stazione Leopolda il 22 e 23 novembre con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner. Tema di quest’anno “Sapiens – Humans meet Ai”, con oltre 100 eventi tra approfondimenti, seminari e workshop declinati nei quattro Destination, Digital Strategy, Food&Wine Tourism e Hospitality.

Bto – Be Travel Onlife è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, con la direzione di Francesco Tapinassi.

Nella sezione del programma dedicata alle destinazioni verranno esplorate e approfondite le più recenti tendenze, sperimentazioni e buone pratiche che caratterizzano le strategie, la gestione, il marketing e la governance. Dati e progetti di enti pubblici e operatori privati che stanno rispondendo con efficacia, creatività e innovazione alle nuove sfide globali del turismo. Ci sarà anche un’intervista da remoto a Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale del turismo di Israele.

Inoltre, la rigenerazione urbana, intesa come valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sarà il focus di un panel dedicato alla nascita di nuove destinazioni e investimenti, tra grandi città e piccoli borghi, con Lendlease, operatore impegnato nella realizzazione di grandi progetti di innovazione urbana a livello mondiale, tra cui il Mind (Milan Innovation District).

Nell’Anno Europeo delle Competenze, più panel accenderanno i riflettori sull’importanza delle intelligenze umane, e delle skill necessarie per valorizzare una destinazione abbracciando sfide sempre più complesse. Un tema da affrontare con Bologna Welcome, Visit Zuid-Limburg e Andalucia Lab per poi parlare di marketing territoriale per l’attrazione di talenti e competenze con il direttore dell’Ente del turismo di Eindhoven 365, la prima destinazione in Europa con una strategia orientata all’attrazione di questo target e la realizzazione di una città più “umana e innovativa”.

Tappa anche in Asia, per uno sguardo all’innovazione in un continente sempre più presente nell’industria del turismo insieme a Intarget Group e Fondazione Italia Cina. Inoltre, nel panel dedicato al turismo asiatico, insieme ai due operatori internazionali Trip e MakeMy Trip sarà possibile conoscere progetti innovativi sull’intelligenza artificiale usata per anticipare e soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Un interessante spazio è chiaramente dedicato alla sostenibilità ambientale, grazie ai contributi, tra gli altri, dell’Ente del turismo del Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing.