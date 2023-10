Buchmesse, il premio Enit verso i trent’anni: nel 2024 si farà in Italia

Quasi trent’anni di riconoscimenti: il Premio Enit a Francoforte nell’ambito della Fiera del Libro (Buchmesse) quest’anno celebra ben sei categorie e le migliori pubblicazioni in lingua tedesca dedicate all’Italia come destinazione di viaggio. Nel 2024, per il trentennale del premio il Paese ospite della kermesse sarà proprio il nostro.

La selezione interessa guide turistiche, pubblicazioni e articoli di viaggio, trasmissioni televisive e programmi radiofonici, blogger e un premio speciale della giuria.

Sei i vincitori nell’ambito premio mediatico dell’Agenzia nazionale del turismo, presso lo storico club di canottaggio, Clubhouse Germania. Ottanta le candidature nelle cinque categorie Travel Guide, Travel Feature Print, Travel Feature Tv, Travel Feature Radio e Travel Blog più un premio speciale. La giuria di esperti è composta da Andrea Esteban Samà (ex console generale d’Italia a Francoforte), Daniel Barchet (B&b Medien), Alexander Ebel (Touristik Aktuell), Jens Hulvershorn (erlebe), Sabine Jordan-Glaab (vtours), Luca Picone-Chiodo (Fti Germany) e Salvatore Maugeri (Ita Airways).

Qui di seguito i vincitori del 29° Premio Enit: Robert Fischer, autore di “Unterwegs in Südtirol und den Dolomiten” (In cammino in Alto Adige e nelle Dolomiti), pubblicato da Kunth Verlag, ha vinto nella categoria guide di viaggio con un insolito mix di libro illustrato e guida turistica. L’autore fornisce molte informazioni e numerose mappe delle città, accompagna il lettore in un emozionante tour in auto; Patricia Engelhorn è la vincitrice della categoria Travel Feature Print; con il suo testo “Puglia – Italy’s boot heel – luxury farms, unspoilt landscapes, chic beach clubs and good cuisine” porta i lettori di Traveller’s World nel sud Italia. In bassa stagione, visita piccole località sconosciute come Cisternino e Ostuni e fornisce un quadro approfondito dello sviluppo della regione. L’autrice lascia che molti abitanti del luogo dicano la loro, fornendo spunti personali che fanno venire al lettore la voglia di conoscere la regione; “Liguria – Dolce Vita sulla Riviera italiana” è il titolo del film vincitore della categoria Tv, trasmesso su Swr nel maggio 2023. Nel suo documentario, il regista Krischan Dietmaier accompagna gli spettatori in un viaggio variegato di un’ora e mezza. Oltre alle immagini spettacolari da diverse prospettive, sono soprattutto le persone a rendere il suo lavoro così attraente; nel suo contributo “Roma – Gentrification nel rione Monti”, Flora Roenneberg su Bayern 2 analizza una parte di Roma meno familiare ai visitatori. L’autrice racconta il tradizionale quartiere artigianale Monti, che da qualche tempo è in fase di cambiamento e sta diventando super alla moda. Fino a Elena Proksch che ha vinto il premio del pubblico nella categoria Blog di viaggio con il suo articolo “Mestre – una città moderna dal fascino storico”.

Infine, il premio speciale va a Beatrix Wiedemann (nata Schell), che vuole portare i lettori in un viaggio di piacere italiano con il suo libro “Italia al gusto”, pubblicato da Gräfe und Unzer Verlag. Con la sua opera, i lettori possono fare un viaggio attraverso varie regioni del Belpaese. Nel processo, non solo imparano a conoscere le singole destinazioni, ma ricevono anche molte ricette raffinate della regione corrispondente.

«L’importanza del premio va ben oltre una semplice onorificenza ed è ormai un appuntamento storico molto atteso anche a livello istituzionale. In quasi trent’anni Enit vuole sottolineare il ruolo che questi professionisti svolgono nella promozione del turismo italiano all’estero e nella costruzione di relazioni internazionali fondamentali per l’industria turistica italiana», dichiara Maria Elena Rossi, direttrice marketing Enit.