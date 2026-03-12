Buen camino – La storia di mister Galicia Travels

Dall’Italia alla Spagna, e più precisamente in Galizia, in estremo nord-ovest ai confini con il Mar Cantabrico e l’Oceano Atlantico. È stato il viaggio di Elvio Esposito, agente di Telese Terme, in Campania, a capo dal 2018 di Galicia Travels, eccellenza pluripremiata da Tripadvisor specializzata nel Cammino di Santiago di Compostela. «Nel 2009 ho fatto un Erasmus e mi sono letteralmente innamorato, qui ho trovato casa e anche la mia strada», ci ha raccontato Elvio, incontrato nel corso di Fitur 2026 a Madrid, in uno stand affollatissimo.

Qual è stata la scintilla?

«Un Erasmus nel 2009. Ho conosciuto prima Vigo e poi Santiago di Compostela. Mi sono laureato in Ingegneria informatica. La passione per i viaggi è arrivata dopo, e da quel momento è rimasta».

Cos’è successo?

«Ho conosciuto persone in Spagna, ho iniziato ad ambientarmi e dal 2013 al 2018 ho lavorato come guida, in modo particolare sui viaggi in Europa e Marocco. Nel 2018 ho capito di essere pronto a qualcosa di mio, ed è nata Galicia Travels, dedicata sì al pellegrino ma anche al turista in generale. Il focus è sicuramente l’incoming in Galizia, ho anche aperto un bar e ristorante nel centro storico di Santiago di Compostela, Los Amigos, ma lavoriamo in tutto il mondo. Sono numerosi i viaggi di gruppo che organizziamo in tutta Europa e in Marocco, che come detto conosco molto bene».

Oggi il Cammino è sempre più ricercato. E voi siete un assoluto punto di riferimento…

«Il film di Checco Zalone, Buen camino, come capita spesso in questi casi ha dato un’ulteriore accelerazione. A coronamento di un anno importante, nel 2025 l’Italia è stata la terza nazione a fare di più il cammino, dopo la Spagna che gioca in casa e gli Stati Uniti. Fare un percorso sul Cammino di Santiago è qualcosa di fondamentale da provare almeno una volta nella vita. Ogni anno sempre più persone diventano pellegrini per vivere questa grande esperienza. Non importa se sei credente o meno, poiché si tratta di vivere la propria esperienza, godersi la natura, incontrare nuove persone e, in definitiva, viaggiare in un modo diverso».

Tripadvisor vi ha premiati ben tre volte. Qual è il punto forte?

«L’Escursione Finisterre + Costa da Morte. La nostra famosa escursione con sette tappe, che ha ricevuto il premio Travellers’ Choice di Tripadvisor per tre volte, nel 2020, 2022 e 2025. Il prestigioso riconoscimento ci colloca tra il 10% delle migliori esperienze turistiche al mondo. Questa escursione unisce natura e cultura, perfetta per trascorrere una giornata alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi del Cammino di Santiago fino a Finisterre, l’antica fine del mondo romano e un’estensione naturale del percorso giacobino. Si visitano luoghi magnifici e famosi della Costa da Morte come il Santuario della Virgen de la Barca a Muxía e il KM 0 del Camino al Faro di Finisterre. Cito inoltre l’Escursione Rías Baixas, dove è possibile vedere queste insenature costiere simili ai fiordi norvegesi nell’aspetto, e il villaggio di pescatori di Combarro».

Italia terza. Lavora bene con il nostro mercato?

«Lavoro molto bene con le agenzie italiane. Così come sono soddisfatto del lavoro che facciamo online tra social e sito web – anche grazie alla laurea in Ingegneria informatica, possiedo un’ottima conoscenza Seo – e delle partnership con piattaforme di vendita come Musement e Freedome dove le nostre esperienze trovano terreno assai fertile. L’agenzia accoglie ogni anno oltre 20mila persone».

Progetti futuri?

«Siamo in continua ricerca di rinnovamento, di aggiornamento. Ad esempio, stiamo lavorando alla creazione di una piattaforma per vendere prodotti di terzi in Galizia».