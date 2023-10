Bulgarella sborsa 11 milioni per il restyling di due hotel a Viareggio

Ammonta a 11 milioni l’investimento del Gruppo Bulgarella per rinnovare due strutture a Viareggio, con l’obiettivo del riposizionamento dell’Hotel Bristol nella sfera dei 5 stelle e il restyling dell’Hotel Viareggio, che dal mese di ottobre viene gestito direttamente dal gruppo.

Partono in questi giorni gli interventi di riqualificazione dell’Hotel Bristol di Viareggio da parte del gruppo proprietario dell’asset immobiliare alberghiero. Si tratta di un maxi investimento da 10 milioni di euro che porterà alla riapertura della struttura riqualificata nell’arco di poco meno di due anni.

«L’obiettivo – spiega Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella – è chiudere il cantiere in tempo per la stagione 2025 e trasformare l’hotel in un 5 stelle. In questa fase i lavori si concentrano sullo smaltimento dei vecchi arredi per poi passare alla demolizione degli interni, ma il restyling è di ben più ampio respiro».

Il progetto, che porta la firma dell’ingegner Ignazio Bulgarella, per la parte strutturale, e dell’architetto Giuseppe Cosentino, per la sfera architettonica, prevede l’aumento della capacità ricettiva, il consolidamento strutturale delle parti esistenti, il rifacimento dell’impiantistica e una riorganizzazione della distribuzione interna degli spazi. L’aumento della ricettività vedrà l’installazione di una struttura in acciaio, sopraelevata rispetto al nucleo originario, e che ospiterà il ristorante, la cucina a servizio e una piscina a sfioro con vista mare.

«Terminati i lavori, l’Hotel Bristol disporrà di 61 camere, oltre al ristorante, alla sala per la colazione, alla cucina e ai servizi – commenta il direttore generale – Al piano terra troveranno spazio la reception con gli spazi comuni, la sala colazione con una zona per la preparazione e gli spogliatoi, alcune camere e una piccola attività commerciale. Le camere restanti – di varia tipologia – si troveranno tra primo, secondo e terzo piano. Tutte le stanze saranno dotate di un sistema di domotica».

A partire da ottobre, il Gruppo Bulgarella assume la gestione diretta dell’Hotel Viareggio, 4 stelle di proprietà. La struttura, a pochi passi dal lungomare cittadino, è adatta sia a una clientela business per soggiorni di lavoro, che ai target coppie e famiglie per una parentesi di relax in Versilia. «Per questa struttura prevediamo un intervento di ammodernamento e restyling delle parti comuni del valore di circa 1 milione – dichiara il direttore generale del Gruppo Bulgarella – Le opere di restyling inizieranno a breve e dovrebbero concludersi entro fine dicembre 2023».