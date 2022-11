Bus turistici, Santanchè: «Bando da cinque milioni di euro»

Cinque milioni di euro a sostegno dei bus turistici coperti. È quanto annunciato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, che parla della pubblicazione di un bando sul sito del ministero che riguarda una «misura che serve ad arginare le perdite causate dal Covid a un comparto che ne è stato fortemente danneggiato e che in questo momento rappresenta anche una boccata d’ossigeno per far fronte ai rincari energetici».

Nel bando si trovano le modalità applicative per la presentazione delle domande e per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n° 234, destinato al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

Per informazioni consultare il sito https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico.