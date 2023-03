Busca, Bluvacanze: «Così il digitale rivoluziona l’agenzia»

Ben 39 appuntamenti con il trade su tutto il territorio italiano fino a maggio: è la tabella di marcia del Gruppo Bluvacanze, sempre più al fianco delle agenzie di viaggi associate o affiliate come spiega Claudio Busca, direttore generale leisure: «In totale incontreremo circa 230 adv negli eventi Da Te e oltre 400 agenzie nei Blu Tours. Un atto dovuto per i nostri preziosi partner, in particolare per tutti i nostri associati al network che potranno capire meglio la rivoluzione che abbiamo voluto apportare con il lancio della nuova versione della piattaforma Ada, da semplice strumento di consultazione a vero e proprio strumento di analisi della propria agenzia».

Bluvacanze, con la nuova Ada «garantirà una reportistica digitale giornaliera, addirittura due volte al giorno, per dare all’adv l’esatto rendiconto della sua attività quotidiana e del procedere del suo business. Si tratta – sottolinea Busca – di un cruscotto di gestione a disposizione delle agenzie, che verrà sempre personalizzato a seconda della tipologia di adv associato, della sua clientela, della sua geolocalizzazione. È un modo nuovo di fare networking. E questo lo abbiamo pensato a realizzato perché oggi più di ieri è fondamentale per ogni agente conoscere la sua redditività, che gli può poi consentire di compiere investimenti e assumere anche personale qualificato in linea con le sue esigenze».

Ma c’è di più, perché gli agenti associati al network Bluvacanze avranno tutta la contabilità digitalizzata, come precisa Busca: «Dopo Pasqua lanceremo su larga scala il contratto digitale che è già in avanzata fase di sperimentazione. Si tratta del passaggio finale di un processo di paper less che contiamo di portare a compimento entro le prossime settimane».

E per quanto riguarda le transazioni, Bluvacanze ha implementato e messo a sistema PlickUp per il bonifico digitale, altro passaggio cruciale che garantirà alle adv associate un significativo risparmio di tempo e un rigoroso e trasparente report contabile in tempo reale.

Accanto a tutta questa nuova architettura gestionale, ovviamente, c’è il prodotto: il Gruppo Bluvacanze punta tutto sulla Gold Selection firmata Vivere&Viaggiare, che raggruppa partner d’eccellenza nel tour operating, nei servizi e nei trasporti. Si tratta di un ventaglio di numerose proposte con una ricca serie di vantaggi riservati ai clienti che possono contare sull’assistenza qualificata delle agenzie associate.

«In questi nostri primi incontri con le agenzie associate, ci siamo resi conto che in alcune manca la consapevolezza del loro valore sul mercato, della loro importanza nella filiera del turismo organizzato. Noi dobbiamo lavorare su questo e convincere tutti i partner che si può davvero aprire una nuova stimolante fase per presidiare il mercato ed essere vincenti», conclude Busca.