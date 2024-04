Business aviation, Ebace torna a maggio con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner

Quest’anno, per la prima volta, l’European Business Aviation Convention & Exhibition (Ebace) metterà in mostra le principali aziende della mobilità aerea avanzata (Aam Advanced Air Mobility) sia nel padiglione espositivo del Palexpo che all’esterno, con un modello dell’esposizione di aerei dell’evento all’aeroporto di Ginevra.

L’Ebace è ospitato dalla European Business Aviation Association (Ebaa) e dalla National Business Aviation Association (Nbaa). Si terrà al Palexpo di Ginevra dal 28 al 30 maggio con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner, e i partecipanti avranno l’opportunità di vedere da vicino anche il Cassio 330, veicolo di trasporto elettrico-ibrido di VoltAero, nell’ambito dell’esposizione di velivoli all’aeroporto svizzero.

VoltAero sarà presente quest’anno anche nel padiglione dell’innovazione di Ebace all’interno del Palexpo, dove una serie di aziende pionieristiche Aam esporranno i loro modelli, tra cui: Beyond Aero con Beyond Aero’sONE, il primo aereo d’affari elettrico progettato per la propulsione a idrogeno; Electron, azienda olandese che sta sviluppando un cargo completamente elettrico; o anche la tedesca Lilium, che sta sta lavorando per ottenere la certificazione del suo Lilium Jet a decollo e atterraggio verticale completamente elettrico, collaborando con partner per la costruzione di vertiporti in vari mercati.

«L’innovazione è sempre in primo piano all’Ebace e quest’anno non fa eccezione – ha dichiarato Rachel Clementi, responsabile conferenze e innovazione dell’Ebaa – Forse l’avvento dei sistemi di propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno per gli aereisono l’esempio migliore di innovazione rivoluzionaria in corso nell’aviazione d’affari. Ebace 2024 presenterà con orgoglio le ultime tecnologie pionieristiche che stanno per entrare sul mercato».

Per registrarsi e partecipare a Ebace 2024 e per ulteriori informazioni, visitare il sito ebace.aero.

La foto pubblicata, internamente all’articolo, è stata inviata dall’ufficio stampa di Ebace