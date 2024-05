Business travel in crescita ad aprile: parola di Uvet

Crescono i viaggi d’affari nel mese di aprile. A dirlo è il Gruppo Uvet con il suo consueto Business Travel Trend dedicato al mercato Italia con il Centro Studi Promotor, attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.

I livelli del business travel in Italia ad aprile, in valore, registrano un indice 108 di quasi venti punti superiore rispetto al mese precedente. Le transazioni mostrano anch’esse un balzo di ben 15 punti rispetto al dato negativo di marzo. Il trend positivo è confermato da un indice di spesa media (123 vs 122).

L’incremento di aprile del travel value si riferisce a tutti i comparti, ma con maggior decisione per i voli (96 da 79 di marzo) e gli hotel (131 vs 107).

Resta inoltre positivo pure il settore del car rental con 126 (vs 118). Anche nella parte rail si evidenzia un forte recupero di 12 punti (84 vs 72). La spesa media resta sostanzialmente stabile, ragione per cui tutti gli incrementi di spesa globale sono dovuti al forte aumento delle transazioni.

Le trasferte domestiche sono a quota 107, nel resto d’Europa e per i viaggi intercontinentali salgono invece a 108.