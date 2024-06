Business Travel Trend, a maggio la spesa media diminuisce

È disponibile il nuovo monitoraggio firmato Uvet e Centro Studi Promotor sui viaggi d’affari di maggio 2024.

Per il mese scorso, il Business Travel Trend riporta un indice di 97, valore di un punto inferiore rispetto al progressivo dell’anno. Le transazioni (81) registrano 7 punti in meno rispetto al mese di aprile, ma si confermano superiori di 3 punti rispetto al dato progressivo.

L’indice di spesa media diminuisce di tre punti sul mese scorso (120 vs 123) e di quattro sul progressivo, sottolineando un quadro di stabilizzazione dei prezzi medi.

Nella suddivisione fra comparti, si segnala una crescita della parte car rispetto ad aprile sia in transazioni (122 vs 99) che in travel value (151 vs 126). I voli registrano un indice di 76 in transazioni e 86 in valore. Il settore dell’hospitality ha un dato di 94 in transazioni e 112 in valore in linea con il progressivo anno.

Anche la parte rail (68 in transazioni, 74 in travel value) è in linea con il progressivo dell’anno. Le trasferte domestiche sono a 95, nel resto d’Europa a 94 e per i viaggi intercontinentali salgono a quota 104.