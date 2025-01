Business Travel Trend, balzo in avanti a dicembre

È stato pubblicato il Business Travel Trend del Gruppo Uvet, realizzato in collaborazione con il Centro Studi Promotor, con i dati relativi al mese di dicembre. Risulta in aumento il valore globale dei viaggi d’affari che registra un indice di 101, in crescita di ben 6 punti rispetto a novembre mantenendo così il valore progressivo annuo stabile a 97.

Le transazioni a 80 mostrano un leggero decremento (-2) rispetto a novembre e si assiste a un deciso aumento della spesa media che con un valore di 125 è in crescita di 9 punti, facendo risalire il progressivo annuo di un punto.

Il comparto car segna crescite rilevanti con un aumento di ben 21 punti sulle transazioni e di 25 come valore (rispettivamente 152 e 174 a dicembre). I voli mostrano un leggero calo di transazioni, ma a fronte di un indice sul valore a 87 rispetto al valore di 81 registrato a novembre. Un netto calo invece per il settore rail, sia per transazioni (-7 punti) sia per valore (-10). Stabile infine il comparto hotel in valore e transazioni.

Nel comparto voli si registra un aumento in tutte le rotte: 3 punti per le trasferte domestiche (100), 7 per le tratte europee (99) e i voli intercontinentali (103).

L’indice di Uvet si rapporta alla corrispondente estrazione dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a base 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che il Business Travel Trend adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.