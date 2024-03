Business Travel Trend, viaggi d’affari in crescita anche a febbraio

Il Gruppo Uvet ha comunicato i dati relativi al mese di febbraio 2024 del Business Travel Trend (Btt), indice mensile dedicato ai viaggi d’affari in Italia realizzato con il Centro Studi Promotor (Csp).

Anche nel mese di febbraio prosegue il trend positivo dei viaggi d’affari. Il Btt registra, infatti, rispetto a gennaio 7 punti in più in volume (97 vs 90) e 4 punti in più in transazioni (76 vs 72). La spesa media continua ad attestarsi su valori più vicini al periodo (128).

A febbraio il travel value dei voli è 84 (vs 79 di gennaio), registrando un buon incremento, mentre da segnalare per la prima volta un decremento del settore car rental a 116 (vs. 125 di gennaio). Il settore rail, invece, registra un buon andamento in transazioni (69 vs 62) e in valore (75 vs 71). Il comparto alberghiero a febbraio in transazioni segnala un sostanziale pareggio con gennaio (85 vs 84) mentre aumenta il valore (121 vs 108). Le trasferte domestiche sono a 94, nel resto d’Europa salgono a 100 e 97 l’intercontinentale.

L’indice Btt di Uvet Global Business Travel si rapporta alla corrispondente estrazioni dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a base 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.